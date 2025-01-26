На этот пирог вы потратите 15 минут: сытный перекус из готового теста (видео)

Прекрасный вариант использования теста фило

Аппетитная выпечка – это то, что любят и дети, и взрослые. Мы делились рецептом быстрого пирога с мандаринами. Теперь расскажем, как приготовить соленый пирог свеклы из готового теста фило.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерка Юлия Сенич. В качестве начинки она использовала шпинат и два вида сыра.

Ингредиенты:

тесто фило — 1 упаковка

шпинат — 350 г

сыр кисломолочный — 200 г

сыр твердый — 200 г

яйца — 1 шт

масло сливочное для смазки — 100 г

Для заливки:

сливки 30% — 200 мл

яйца — 2 шт

соль/перец/любимые специи

Способ приготовления:

Заблаговременно размораживаем тесто, просто оставляем при комнатной температуре на 20-30 минут. Сливочное масло растапливаем в микроволновке. Шпинат промываем, просушиваем и мелко нарезаем. Твердый сыр натираем на терке. Шпинат смешиваем с кисломолочным и сыром. Добавляем яйцо, специи и перемешиваем. Лист теста щедро смазываем сливочным маслом. Накрываем сверху еще одним листом и снова смазываем растопленным маслом. На один край выкладываем начинку и закручиваем в трубочку. Повторяем эти действия со всеми тестовыми листами. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем все трубочки, закручивая их в улитку. Сверху смазываем маслом, присыпаем кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Для заливки совмещаем яйца, сливки и специи. Румяной пирог достаем из духовки и заливаем заливкой. Ставим в духовку еще на 15 минут.

Пирог получается нежный внутри, с хрустящей корочкой сверху. Также мы делились рецептом замечательной фритаты.