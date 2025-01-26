На этот пирог вы потратите 15 минут: сытный перекус из готового теста (видео)
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Прекрасный вариант использования теста фило
Аппетитная выпечка – это то, что любят и дети, и взрослые. Мы делились рецептом быстрого пирога с мандаринами. Теперь расскажем, как приготовить соленый пирог свеклы из готового теста фило.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерка Юлия Сенич. В качестве начинки она использовала шпинат и два вида сыра.
Ингредиенты:
- тесто фило — 1 упаковка
- шпинат — 350 г
- сыр кисломолочный — 200 г
- сыр твердый — 200 г
- яйца — 1 шт
- масло сливочное для смазки — 100 г
Для заливки:
- сливки 30% — 200 мл
- яйца — 2 шт
- соль/перец/любимые специи
Способ приготовления:
- Заблаговременно размораживаем тесто, просто оставляем при комнатной температуре на 20-30 минут. Сливочное масло растапливаем в микроволновке.
- Шпинат промываем, просушиваем и мелко нарезаем. Твердый сыр натираем на терке.
- Шпинат смешиваем с кисломолочным и сыром. Добавляем яйцо, специи и перемешиваем.
- Лист теста щедро смазываем сливочным маслом. Накрываем сверху еще одним листом и снова смазываем растопленным маслом.
- На один край выкладываем начинку и закручиваем в трубочку. Повторяем эти действия со всеми тестовыми листами.
- Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем все трубочки, закручивая их в улитку. Сверху смазываем маслом, присыпаем кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
- Для заливки совмещаем яйца, сливки и специи. Румяной пирог достаем из духовки и заливаем заливкой. Ставим в духовку еще на 15 минут.
Пирог получается нежный внутри, с хрустящей корочкой сверху. Также мы делились рецептом замечательной фритаты.