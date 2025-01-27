Готується елементарно, а виходить дуже смачним: приготуйте цей рибний пиріг (відео)

Такий пиріг сподобається близьким

Листкове тісто – прекрасна основа для швидкої та смачної випічки. Його можна поєднати з будь-якою начинкою, наприклад, з грибами, й результат завжди порадує ситністю.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати пиріг з рибними консервами. Готується він елементарно, а виходить дуже смачним, інформують на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати рибний пиріг

Інгредієнти:

листково-дріжджове тісто – 500 г;

сардини (консервовані в маринаді або оливковій олії) – 350 г (3 упаковки);

цибуля – 1 шт.;

томати – 3 шт.;

часник – 1 зубчик;

маслини – 10–15 шт.;

моцарела – 100 г;

яйце – 1 шт. (для змащування)кунжут — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Листково-дріжджове тісто розморозити заздалегідь, якщо воно заморожене.

2.Сардини злити від маринаду або олії, розім'яти виделкою на невеликі шматочки.

3.Цибулю почистити та дрібно нарізати.

4.Томати нарізати кубиком.

5.Часник подрібнити або пропустити через прес.

6.Моцарелу натерти на великій тертці.

7.Розкотити тісто на поверхні, присипаній борошном, до товщини приблизно 5 мм.

8.Викласти тісто у форму для запікання або на застелене пергаментом деко, залишивши краї для загинання.

9.На тісто рівномірно розкласти сардини.

10.Посипати зверху нарізаною цибулею та подрібненим часником.

11.Викласти кружальця томатів у декілька шарів.

12.Рівномірно розподілити оливки між іншими інгредієнтами.

13.Зверху посипати тертою моцарелою.

14.Загорнути краї тіста до середини, створивши бортики.

15.Змастити пиріг збитим яйцем та посипати кунжутом.

16.Розігріти духовку до 200 градусів.

17.Випікати пиріг протягом 20–25 хвилин, поки тісто стане золотистим і хрустким.

18.Готовий пиріг охолодити протягом 5-10 хвилин перед нарізанням.

19.Подавати теплим як самостійну страву або з легким салатом.