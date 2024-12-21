Знадобляться гриби та листкове тісто: цю закуску з'їдять до останньої крихти (відео)

Ці слойки прикрасять ваш стіл

Листкові пиріжки можуть стати чудовим доповненням до супу або ж непоганим перекусом. Також їх можна подати як закуску до святкового столу.

Ароматна начинка з грибів у поєднанні з ніжним вершковим сиром надає їм неповторного смаку, а хрустке тісто створює ідеальну текстуру. Готуються пиріжки дуже просто, а результат обов’язково сподобається навіть найвибагливішим гурманам, інформують на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати слойки з грибами

Інгредієнти:

листкове тісто;

печериці – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

зелень (петрушка, кріп або за смаком);

вершковий сир – 100 г;

твердий сир – 100 г;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Листкове тісто розморозити, якщо використовується заморожене.

2.Печериці почистити та нарізати дрібними кубиками.

3.Цибулю дрібно порізати, подрібнити зелень.

4.Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії.

5.Обсмажити цибулю до прозорості.

6.Додати до цибулі нарізані печериці.

7.Смажити до повного випаровування рідини (приблизно 7-10 хвилин).

8.Посолити, поперчити за смаком і зняти з вогню.

9.Додати зелень і добре перемішати.

10.Розкотити листкове тісто на злегка присипаній борошном поверхні.

11.Нарізати тісто на прямокутники або квадрати бажаного розміру.

12.На кожен шматочок тіста тонким шаром намазати вершковий сир, залишаючи трохи вільного місця по краях.

13.На середину кожного шматочка тіста з вершковим сиром викласти грибну начинку.

14.Посипати начинку тертим твердим сиром, змазати тісто яйцем.

15. Поставити деко в розігріту до 200°C духовку і випікати 20-25 хвилин, поки пиріжки не стануть рум’яними.