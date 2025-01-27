Готовится элементарно, а выходит очень вкусным: приготовьте этот рыбный пирог (видео)
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Такой пирог понравится близким
Слоеное тесто – прекрасная основа для быстрой и вкусной выпечки. Его можно совместить с любой начинкой, например, с грибами, и результат всегда порадует сытностью.
Сегодня мы предлагаем приготовить пирог с рыбными консервами. Готовится он элементарно, а получается очень вкусным, информируют на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить рыбный пирог
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 500 г;
- сардины (консервированные в маринаде или оливковом масле) – 350 г (3 упаковки);
- лук – 1 шт.;
- томаты – 3 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- маслины – 10–15 шт.;
- моцарелла – 100 г;
- яйцо – 1 шт. (для смазки)кунжут — по вкусу;
Способ приготовления:
1.Слоево-дрожжевое тесто разморозить заранее, если оно заморожено.
2.Сардины слить от маринада или масла, размять вилкой на небольшие кусочки.
3.Лук почистить и мелко нарезать.
4.Томаты нарезать кубиком.
5.Чеснок измельчить или пропустить через пресс.
6.Моцареллу натереть на большой терке.
7.Раскатать тесто на поверхности, присыпанной мукой, до толщины примерно 5 мм.
8. Выложить тесто в форму для запекания или на застеленный пергаментом противень, оставив края для загибания.
9.На тесто равномерно разложить сардины.
10.Посыпать сверху нарезанным луком и измельченным чесноком.
11.Выложить кружочки томатов в несколько слоев.
12.Равномерно распределить оливки между другими ингредиентами.
13.Сверху посыпать тертой моцареллой.
14.Завернуть края теста внутрь, создав бортики.
15. Смазать пирог взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
16. Разогреть духовку до 200 градусов.
17. Выпекать пирог в течение 20–25 минут, пока тесто станет золотистым и хрустящим.
18.Готовый пирог охладить в течение 5-10 минут перед нарезкой.
19.Подавать теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом.