Укр

Готовится элементарно, а выходит очень вкусным: приготовьте этот рыбный пирог (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная выпечка из простых продуктов
Вкусная выпечка из простых продуктов. Фото instagram.com

Такой пирог понравится близким

Слоеное тесто – прекрасная основа для быстрой и вкусной выпечки. Его можно совместить с любой начинкой, например, с грибами, и результат всегда порадует сытностью.

Сегодня мы предлагаем приготовить пирог с рыбными консервами. Готовится он элементарно, а получается очень вкусным, информируют на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить рыбный пирог

Ингредиенты:

  • слоено-дрожжевое тесто – 500 г;
  • сардины (консервированные в маринаде или оливковом масле) – 350 г (3 упаковки);
  • лук – 1 шт.;
  • томаты – 3 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • маслины – 10–15 шт.;
  • моцарелла – 100 г;
  • яйцо – 1 шт. (для смазки)кунжут — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Слоево-дрожжевое тесто разморозить заранее, если оно заморожено.

2.Сардины слить от маринада или масла, размять вилкой на небольшие кусочки.

3.Лук почистить и мелко нарезать.

4.Томаты нарезать кубиком.

5.Чеснок измельчить или пропустить через пресс.

6.Моцареллу натереть на большой терке.

7.Раскатать тесто на поверхности, присыпанной мукой, до толщины примерно 5 мм.

8. Выложить тесто в форму для запекания или на застеленный пергаментом противень, оставив края для загибания.

9.На тесто равномерно разложить сардины.

10.Посыпать сверху нарезанным луком и измельченным чесноком.

11.Выложить кружочки томатов в несколько слоев.

12.Равномерно распределить оливки между другими ингредиентами.

13.Сверху посыпать тертой моцареллой.

14.Завернуть края теста внутрь, создав бортики.

15. Смазать пирог взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

16. Разогреть духовку до 200 градусов.

17. Выпекать пирог в течение 20–25 минут, пока тесто станет золотистым и хрустящим.

18.Готовый пирог охладить в течение 5-10 минут перед нарезкой.

19.Подавать теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом.

Теги:
#Консервы #Риба #Готовим дома #Пиріг