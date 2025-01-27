Готовится элементарно, а выходит очень вкусным: приготовьте этот рыбный пирог (видео)

Такой пирог понравится близким

Слоеное тесто – прекрасная основа для быстрой и вкусной выпечки. Его можно совместить с любой начинкой, например, с грибами, и результат всегда порадует сытностью.

Сегодня мы предлагаем приготовить пирог с рыбными консервами. Готовится он элементарно, а получается очень вкусным, информируют на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить рыбный пирог

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 500 г;

сардины (консервированные в маринаде или оливковом масле) – 350 г (3 упаковки);

лук – 1 шт.;

томаты – 3 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

маслины – 10–15 шт.;

моцарелла – 100 г;

яйцо – 1 шт. (для смазки)кунжут — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Слоево-дрожжевое тесто разморозить заранее, если оно заморожено.

2.Сардины слить от маринада или масла, размять вилкой на небольшие кусочки.

3.Лук почистить и мелко нарезать.

4.Томаты нарезать кубиком.

5.Чеснок измельчить или пропустить через пресс.

6.Моцареллу натереть на большой терке.

7.Раскатать тесто на поверхности, присыпанной мукой, до толщины примерно 5 мм.

8. Выложить тесто в форму для запекания или на застеленный пергаментом противень, оставив края для загибания.

9.На тесто равномерно разложить сардины.

10.Посыпать сверху нарезанным луком и измельченным чесноком.

11.Выложить кружочки томатов в несколько слоев.

12.Равномерно распределить оливки между другими ингредиентами.

13.Сверху посыпать тертой моцареллой.

14.Завернуть края теста внутрь, создав бортики.

15. Смазать пирог взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

16. Разогреть духовку до 200 градусов.

17. Выпекать пирог в течение 20–25 минут, пока тесто станет золотистым и хрустящим.

18.Готовый пирог охладить в течение 5-10 минут перед нарезкой.

19.Подавать теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом.