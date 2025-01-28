Если горячие бутерброды, то только такие: как приготовить экономно и вкусно (видео)

Рецепт вкусного перекуса

Когда хочется перекусить, не обязательно выделять на приготовление все свободное время. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом вкуснейших горячих бутербродов.

Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk. Это сытно, вкусно и очень ароматно. Еще и готовить легко.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 1 пачка;

колбаса — 300-400 г;

сыр моцарелла — 200-300 г;

помидор/1-2 шт;

сметана/майонез;

кетчуп;

зелень.

Способ приготовления:

Берем миску, где будет удобно замешивать начинку. Колбасу нарезаем маленьким кубиком. Помидор тоже нарезаем и добавляем в колбасу. Сыр натираем на терке. Половину сыра добавляем к начинке, остальное откладываем. Добавляем сметану или майонез. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем. Кусочки нарезанного хлеба выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем его тонким слоем кетчупа. Наверх выкладываем начинку. Распределяем ее умеренно. Наверх выкладываем натертый творог. Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 8-10 минут. Этого хватит для зарумянивания.

Эти бутерброды самые вкусные горячими. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса. Также мы рассказывали, как приготовить ленивую "Шубу".