Если горячие бутерброды, то только такие: как приготовить экономно и вкусно (видео)
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Рецепт вкусного перекуса
Когда хочется перекусить, не обязательно выделять на приготовление все свободное время. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом вкуснейших горячих бутербродов.
Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk. Это сытно, вкусно и очень ароматно. Еще и готовить легко.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 1 пачка;
- колбаса — 300-400 г;
- сыр моцарелла — 200-300 г;
- помидор/1-2 шт;
- сметана/майонез;
- кетчуп;
- зелень.
Способ приготовления:
- Берем миску, где будет удобно замешивать начинку. Колбасу нарезаем маленьким кубиком.
- Помидор тоже нарезаем и добавляем в колбасу. Сыр натираем на терке. Половину сыра добавляем к начинке, остальное откладываем.
- Добавляем сметану или майонез. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем.
- Кусочки нарезанного хлеба выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем его тонким слоем кетчупа.
- Наверх выкладываем начинку. Распределяем ее умеренно. Наверх выкладываем натертый творог.
- Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 8-10 минут. Этого хватит для зарумянивания.
Эти бутерброды самые вкусные горячими. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса. Также мы рассказывали, как приготовить ленивую "Шубу".