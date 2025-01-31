Не котлетами єдиними: яку ще смачну страву приготувати з фаршу (відео)

Приготуєте на раз-два

Якщо звичайні котлети вже набридли можна урізноманітнити щоденне меню та приготувати лазанью з фаршу. Також чудовим варіантом стане приготування м'ясних кульок у беконі у духовці.

Готується страва просто, а виходить надзвичайно смачною та ароматною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати м'ясні кульки у беконі

Інгредієнти:

фарш – 1 кг (50/50 курка, свинина);

цибуля – 1 шт.;

гриби – 100 г;

яйце – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком;

бекон – 12 слайсів;

олія – для змащування;

соус для подачі – за смаком;

Спосіб приготування:

1.У великій мисці з'єднати фарш (суміш курячого і свинячого), подрібнену цибулю, дрібно нарізані та обсмажені з цибулею гриби та яйце.

2.Додати сіль і перець за смаком.

3.Ретельно вимішати масу до однорідної консистенції.

4.З підготовленого фаршу сформувати м'ясні кульки середнього розміру.

5.Кожну кульку загорнути у слайс бекону, щоб він повністю покривав поверхню.

6.Застелити деко пергаментом або змастити його олією.

7.Викласти м'ясні кульки на відстані одна від одної.

8.Розігріти духовку до 180 градусів.

9.Запікати кульки протягом 30 хвилин.

10.Через 30 хвилин дістати кульки з духовки, змастити їх улюбленим соусом (наприклад, томатним чи вершковим). За бажанням посипати тертим сиром.

11.Повернути кульки в духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розплавився або соус злегка карамелізувався.

12.Готові м’ясні кульки подавати гарячими з улюбленим гарніром чи овочами.