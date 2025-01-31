Не котлетами едиными: какое еще вкусное блюдо приготовить из фарша (видео)

Приготовите на раз-два

Если обычные котлеты уже надоели, можно разнообразить ежедневное меню и приготовить лазанью из фарша. Также отличным вариантом станет приготовление мясных шариков в беконе в духовке.

Готовится блюдо просто, а получается очень вкусным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить мясные шарики в беконе

Ингредиенты:

фарш – 1 кг (50/50 курица, свинина);

лук – 1 шт.;

грибы – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

бекон – 12 слайсов;

масло – для смазки;

соус для подачи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.В большой миске соединить фарш (смесь куриного и свиного), измельченный лук, мелко нарезанные и обжаренные с луком грибы и яйцо.

2.Добавить соль и перец по вкусу.

3.Тщательно вымешать массу до однородной консистенции.

4.Из подготовленного фарша сформировать мясные шарики среднего размера.

5. Каждый шарик завернуть в слайс бекона, чтобы он полностью покрывал поверхность.

6. Застлать противень пергаментом или смазать его маслом.

7. Выложить мясные шарики на расстоянии друг от друга.

8. Разогреть духовку до 180 градусов.

9. Запекать шарики в течение 30 минут.

10. Через 30 минут достать шарики из духовки, смазать их любимым соусом (например, томатным или сливочным). По желанию посыпать тертым сыром.

11.Повернуть шарики в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился или соус слегка карамелизовался.

12.Готовые мясные шарики подавать горячими с любимым гарниром или овощами.