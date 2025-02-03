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На обід або перекус: цей салат з печінкою, апельсином та зеленню сподобається близьким (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Напрочуд смачна закуска до будь-якого столу нашвидкуруч
Напрочуд смачна закуска до будь-якого столу нашвидкуруч. Фото instagram.com

Дуже швидко готується, має незвичайний незабутній смак

З печінки можна приготувати не лише смачний паштет, але й потушкувати з цибулею чи приготувати теплий салат з апельсинами. Він виходить оригінальним та пікантним.

Рецептом страви з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_ovinnikova".

Як приготувати теплий салат з печінкою та апельсинами

Інгредієнти:

  • печінка – 350 г;
  • мікс салату;
  • апельсин – 1 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;
  • соєвий соус – 3 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;

Заправка:

  • оливкова олія – 4 ст. л.;
  • сік апельсина – 3 ст. л.;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • зерниста гірчиця – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Нарізати печінку на половинки, злегка посолити й обваляти в крохмалі, на сковороді розігріти оливкову олію та обсмажити шматочки печінки протягом 4-5 хвилин, потім додати мед і соєвий соус, готувати ще 2-3 хвилини.

2.Апельсин очистити від плівок, нарізати.

3.На листя салату викласти апельсин і теплу печінку.

4.Зробити заправку та полити салат соусом перед подачею.

Теги:
#Салат #Печінка #Готуємо вдома