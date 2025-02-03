На обід або перекус: цей салат з печінкою, апельсином та зеленню сподобається близьким (відео)
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Дуже швидко готується, має незвичайний незабутній смак
З печінки можна приготувати не лише смачний паштет, але й потушкувати з цибулею чи приготувати теплий салат з апельсинами. Він виходить оригінальним та пікантним.
Рецептом страви з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_ovinnikova".
Як приготувати теплий салат з печінкою та апельсинами
Інгредієнти:
- печінка – 350 г;
- мікс салату;
- апельсин – 1 шт.;
- кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;
- соєвий соус – 3 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
Заправка:
- оливкова олія – 4 ст. л.;
- сік апельсина – 3 ст. л.;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- зерниста гірчиця – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Нарізати печінку на половинки, злегка посолити й обваляти в крохмалі, на сковороді розігріти оливкову олію та обсмажити шматочки печінки протягом 4-5 хвилин, потім додати мед і соєвий соус, готувати ще 2-3 хвилини.
2.Апельсин очистити від плівок, нарізати.
3.На листя салату викласти апельсин і теплу печінку.
4.Зробити заправку та полити салат соусом перед подачею.