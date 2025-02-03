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На обед или перекус: салат с печенью, апельсином и зеленью понравится близким (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Удивительно вкусная закуска к любому столу на скорую руку
Удивительно вкусная закуска к любому столу на скорую руку. Фото instagram.com

Очень быстро готовится, имеет необычный незабываемый вкус

Из печени можно приготовить не только вкусный паштет, но и потушить лук или приготовить теплый салат с апельсинами. Он получается оригинальным и пикантным.

Рецептом блюда с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".

Как приготовить теплый салат с печенью и апельсинами

Ингредиенты:

  • печень – 350 г;
  • микс салата;
  • апельсин – 1 шт.;
  • кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
  • соевый соус – 3 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;

Заправка:

  • оливковое масло – 4 ст. л.;
  • сок апельсина – 3 ст. л.;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • зернистая горчица – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Нарезать печень на половинки, слегка посолить и обвалять в крахмале, на сковороде разогреть оливковое масло и обжарить кусочки печени в течение 4-5 минут, затем добавить мед и соевый соус, готовить еще 2-3 минуты.

2.Апельсин очистить от пленок, нарезать.

3.На листья салата выложить апельсин и теплую печень.

4.Сделать заправку и полить салат соусом перед подачей.

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#Салат #Печень #Готовим дома