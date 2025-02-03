На обед или перекус: салат с печенью, апельсином и зеленью понравится близким (видео)

Очень быстро готовится, имеет необычный незабываемый вкус

Из печени можно приготовить не только вкусный паштет, но и потушить лук или приготовить теплый салат с апельсинами. Он получается оригинальным и пикантным.

Рецептом блюда с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".

Как приготовить теплый салат с печенью и апельсинами

Ингредиенты:

печень – 350 г;

микс салата;

апельсин – 1 шт.;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

соевый соус – 3 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

Заправка:

оливковое масло – 4 ст. л.;

сок апельсина – 3 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

зернистая горчица – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Нарезать печень на половинки, слегка посолить и обвалять в крахмале, на сковороде разогреть оливковое масло и обжарить кусочки печени в течение 4-5 минут, затем добавить мед и соевый соус, готовить еще 2-3 минуты.

2.Апельсин очистить от пленок, нарезать.

3.На листья салата выложить апельсин и теплую печень.

4.Сделать заправку и полить салат соусом перед подачей.