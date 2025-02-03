На обед или перекус: салат с печенью, апельсином и зеленью понравится близким (видео)
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Очень быстро готовится, имеет необычный незабываемый вкус
Из печени можно приготовить не только вкусный паштет, но и потушить лук или приготовить теплый салат с апельсинами. Он получается оригинальным и пикантным.
Рецептом блюда с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".
Как приготовить теплый салат с печенью и апельсинами
Ингредиенты:
- печень – 350 г;
- микс салата;
- апельсин – 1 шт.;
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
- соевый соус – 3 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
Заправка:
- оливковое масло – 4 ст. л.;
- сок апельсина – 3 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- зернистая горчица – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Нарезать печень на половинки, слегка посолить и обвалять в крахмале, на сковороде разогреть оливковое масло и обжарить кусочки печени в течение 4-5 минут, затем добавить мед и соевый соус, готовить еще 2-3 минуты.
2.Апельсин очистить от пленок, нарезать.
3.На листья салата выложить апельсин и теплую печень.
4.Сделать заправку и полить салат соусом перед подачей.