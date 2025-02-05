Ця закуска повинна бути у кожному холодильнику: як засолити лосось, наче в дорогому ресторані (відео)

Апетитна ресторанна закуска

Справжні ресторанні страви можна готувати вдома. Ми ділились рецептом котлети "Кордон блю". Тепер розповімо, як приготувати розкішну закуску — лосось гравлакс.

Це риба, яка маринується з цедрою та буряком. Завдяки цьому вона набуває оригінального смаку та аромату, а ще — яскравого кольору. Рецептом поділились у кулінарному блозі lyudakryanga.

Інгредієнти:

Лосось (філе зі шкірою) – 300 г

Буряк – 1 невеликий

Цедра апельсина – 1/2 шт.

Сіль – 60 г

Цукор – 30 г

Кріп – 1/2 пучка

Чорний перець – 1/2 ч.л.

Горілка або джин – 1 ст. л. (не обов’язково)

Спосіб приготування:

Буряк почистіть від шкірки. Натріть його на невеликій тертці або перебийте блендером. Зніміть з апельсина цедру і також подрібніть. Цедру та буряк змішайте з сіллю, цукром, подрібненим кропом і перцем. розділіть цю масу навпіл. Розстеліть на столі харчову плівку. Викладіть на неї частину суміші, зверху покладіть лосося шкірою вниз. Полийте його горілкою або джином. Покрийте лосось залишками суміші. Щільно загорніть його у плівку, покладіть у форму й накрийте чимось важким. Замариновану рибу залиште в холодильнику на 24-36 годин. Впродовж цього часу кожні 12 годин перевертайте. Коли риба замаринується, видаліть маринад, промийте рибу й наріжте тонкими скибочками.

Гравлакс – це ідеальна закуска для будь-якого столу. Він до 4-5 днів зберігається у холодильнику загорнутим у харчову плівку або у герметичному контейнері. Також його можна заморозити. Раніше ми розповідали, як приготувати вдома смачний зефір.