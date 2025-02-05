Ця закуска повинна бути у кожному холодильнику: як засолити лосось, наче в дорогому ресторані (відео)
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Апетитна ресторанна закуска
Справжні ресторанні страви можна готувати вдома. Ми ділились рецептом котлети "Кордон блю". Тепер розповімо, як приготувати розкішну закуску — лосось гравлакс.
Це риба, яка маринується з цедрою та буряком. Завдяки цьому вона набуває оригінального смаку та аромату, а ще — яскравого кольору. Рецептом поділились у кулінарному блозі lyudakryanga.
Інгредієнти:
- Лосось (філе зі шкірою) – 300 г
- Буряк – 1 невеликий
- Цедра апельсина – 1/2 шт.
- Сіль – 60 г
- Цукор – 30 г
- Кріп – 1/2 пучка
- Чорний перець – 1/2 ч.л.
- Горілка або джин – 1 ст. л. (не обов’язково)
Спосіб приготування:
- Буряк почистіть від шкірки. Натріть його на невеликій тертці або перебийте блендером. Зніміть з апельсина цедру і також подрібніть.
- Цедру та буряк змішайте з сіллю, цукром, подрібненим кропом і перцем. розділіть цю масу навпіл.
- Розстеліть на столі харчову плівку. Викладіть на неї частину суміші, зверху покладіть лосося шкірою вниз. Полийте його горілкою або джином.
- Покрийте лосось залишками суміші. Щільно загорніть його у плівку, покладіть у форму й накрийте чимось важким.
- Замариновану рибу залиште в холодильнику на 24-36 годин. Впродовж цього часу кожні 12 годин перевертайте. Коли риба замаринується, видаліть маринад, промийте рибу й наріжте тонкими скибочками.
Гравлакс – це ідеальна закуска для будь-якого столу. Він до 4-5 днів зберігається у холодильнику загорнутим у харчову плівку або у герметичному контейнері. Також його можна заморозити. Раніше ми розповідали, як приготувати вдома смачний зефір.