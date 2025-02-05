Эта закуска должна быть в каждом холодильнике: как засолить лосось, как в дорогом ресторане (видео)
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Аппетитная ресторанная закуска
Настоящие рестораны можно готовить дома. Мы делились рецептом котлеты "Кордон блю". Теперь расскажем, как приготовить роскошную закуску – лосось гравлакс.
Это рыба, маринованная с цедрой и свеклой. Благодаря этому она приобретает оригинальный вкус и аромат, а еще — яркий цвет. Рецептом поделились в кулинарном блоге lyudakryanga.
Ингредиенты:
- Лосось (филе с кожей) – 300 г
- Свекла – 1 небольшая
- Цедра апельсина – 1/2 шт.
- Соль – 60 г
- Сахар – 30 г
- Укроп – 1/2 пучка
- Черный перец – 1/2 ч.л.
- Водка или джин – 1 ст. л. (не обязательно)
Способ приготовления:
- Свеклу почистите от кожуры. Натрите его на небольшой терке или перебейте блендером. Снимите с апельсина цедру и измельчите.
- Цедру и свеклу смешайте с солью, сахаром, измельченным укропом и перцем. Разделите эту массу пополам.
- Расстелите на столе пищевую пленку. Выложите на нее часть смеси, сверху уложите лосося кожей вниз. Полейте его водкой или джином.
- Покройте лосось остатками смеси. Плотно заверните его в пленку, положите в форму и накройте чем-нибудь тяжелым.
- Замаринованную рыбу оставьте в холодильнике на 24-36 часов. В течение этого времени каждые 12 часов переворачивайте. Когда рыба замаринуется, удалите маринад, промойте рыбу и нарежьте тонкими ломтиками.
Гравлакс – идеальная закуска для любого стола. Он до 4-5 дней хранится в холодильнике завернутым в пищевую пленку или в герметичном контейнере. Также его можно заморозить. Раньше мы рассказывали, как приготовить дома вкусный зефир.