Эта закуска должна быть в каждом холодильнике: как засолить лосось, как в дорогом ресторане (видео)

Аппетитная ресторанная закуска

Настоящие рестораны можно готовить дома. Мы делились рецептом котлеты "Кордон блю". Теперь расскажем, как приготовить роскошную закуску – лосось гравлакс.

Это рыба, маринованная с цедрой и свеклой. Благодаря этому она приобретает оригинальный вкус и аромат, а еще — яркий цвет. Рецептом поделились в кулинарном блоге lyudakryanga.

Ингредиенты:

Лосось (филе с кожей) – 300 г

Свекла – 1 небольшая

Цедра апельсина – 1/2 шт.

Соль – 60 г

Сахар – 30 г

Укроп – 1/2 пучка

Черный перец – 1/2 ч.л.

Водка или джин – 1 ст. л. (не обязательно)

Способ приготовления:

Свеклу почистите от кожуры. Натрите его на небольшой терке или перебейте блендером. Снимите с апельсина цедру и измельчите. Цедру и свеклу смешайте с солью, сахаром, измельченным укропом и перцем. Разделите эту массу пополам. Расстелите на столе пищевую пленку. Выложите на нее часть смеси, сверху уложите лосося кожей вниз. Полейте его водкой или джином. Покройте лосось остатками смеси. Плотно заверните его в пленку, положите в форму и накройте чем-нибудь тяжелым. Замаринованную рыбу оставьте в холодильнике на 24-36 часов. В течение этого времени каждые 12 часов переворачивайте. Когда рыба замаринуется, удалите маринад, промойте рыбу и нарежьте тонкими ломтиками.

Гравлакс – идеальная закуска для любого стола. Он до 4-5 дней хранится в холодильнике завернутым в пищевую пленку или в герметичном контейнере. Также его можно заморозить. Раньше мы рассказывали, как приготовить дома вкусный зефир.