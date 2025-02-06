Ще один рецепт смачної скумбрії: запечіть її з лимоном та спеціями (відео)

Дуже вдалий рецепт

Скумбрія – це справжнє джерело корисних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я та правильної роботи організму. Саме тому її варто включати в щоденний раціон кожної людини.

Дехто скумбрію маринує, але також її можна смачно запекти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ketiv_".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти

скумбрія – 1 шт.;

лимон – ½ шт.;

цибуля – 1 шт.;

спеції для риби (без солі);

сухий часник;

коріандр;

Спосіб приготування

1.Розморозити скумбрію безпечним способом у холодильнику в закритому контейнері.

2.Очистити скумбрію. Зробити надріз упродовж живота, вийняти нутрощі та чорні плівки.

3.За бажанням нафарширувати цибулею, лимоном, додати суміш спецій для риби (без солі).

4.Загорнути у фольгу та відправити у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Якщо риба досить велика, час запікання варто збільшити до 40-45 хвилин.