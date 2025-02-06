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Ще один рецепт смачної скумбрії: запечіть її з лимоном та спеціями (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже швидка, смачна і корисна вечеря з риби
Дуже швидка, смачна і корисна вечеря з риби. Фото 1000.menu

Дуже вдалий рецепт

Скумбрія – це справжнє джерело корисних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я та правильної роботи організму. Саме тому її варто включати в щоденний раціон кожної людини.

Дехто скумбрію маринує, але також її можна смачно запекти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ketiv_".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти

  • скумбрія – 1 шт.;
  • лимон – ½ шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • спеції для риби (без солі);
  • сухий часник;
  • коріандр;

Спосіб приготування

1.Розморозити скумбрію безпечним способом у холодильнику в закритому контейнері.

2.Очистити скумбрію. Зробити надріз упродовж живота, вийняти нутрощі та чорні плівки.

3.За бажанням нафарширувати цибулею, лимоном, додати суміш спецій для риби (без солі).

4.Загорнути у фольгу та відправити у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Якщо риба досить велика, час запікання варто збільшити до 40-45 хвилин.

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#Спеції #Скумбрія #Готуємо вдома