Ще один рецепт смачної скумбрії: запечіть її з лимоном та спеціями (відео)
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Дуже вдалий рецепт
Скумбрія – це справжнє джерело корисних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я та правильної роботи організму. Саме тому її варто включати в щоденний раціон кожної людини.
Дехто скумбрію маринує, але також її можна смачно запекти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ketiv_".
Як смачно запекти скумбрію
Інгредієнти
- скумбрія – 1 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- спеції для риби (без солі);
- сухий часник;
- коріандр;
Спосіб приготування
1.Розморозити скумбрію безпечним способом у холодильнику в закритому контейнері.
2.Очистити скумбрію. Зробити надріз упродовж живота, вийняти нутрощі та чорні плівки.
3.За бажанням нафарширувати цибулею, лимоном, додати суміш спецій для риби (без солі).
4.Загорнути у фольгу та відправити у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Якщо риба досить велика, час запікання варто збільшити до 40-45 хвилин.