Еще один рецепт вкусной скумбрии: запеките ее с лимоном и специями (видео)

Очень удачный рецепт

Скумбрия – настоящий источник полезных веществ и витаминов, необходимых для поддержания здоровья и правильной работы организма. Именно поэтому его следует включать в ежедневный рацион каждого человека.

Некоторые скумбрию маринуют, но также ее можно вкусно запечь. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ketiv_".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты

скумбрия – 1 шт.;

лимон – ½ шт.;

лук – 1 шт.;

специи для рыбы (без соли);

сухой чеснок;

кориандр;

Способ приготовления

1. Разморозить скумбрию безопасным способом в холодильнике в закрытом контейнере.

2.Очистить скумбрию. Сделать надрез по животу, вынуть внутренности и черные пленки.

3.По желанию нафаршировать луком, лимоном, добавить смесь специй для рыбы (без соли).

4.Завернуть в фольгу и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Если рыба достаточно велика, время запекания следует увеличить до 40-45 минут.