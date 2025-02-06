Еще один рецепт вкусной скумбрии: запеките ее с лимоном и специями (видео)
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Очень удачный рецепт
Скумбрия – настоящий источник полезных веществ и витаминов, необходимых для поддержания здоровья и правильной работы организма. Именно поэтому его следует включать в ежедневный рацион каждого человека.
Некоторые скумбрию маринуют, но также ее можно вкусно запечь. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ketiv_".
Как вкусно запечь скумбрию
Ингредиенты
- скумбрия – 1 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- лук – 1 шт.;
- специи для рыбы (без соли);
- сухой чеснок;
- кориандр;
Способ приготовления
1. Разморозить скумбрию безопасным способом в холодильнике в закрытом контейнере.
2.Очистить скумбрию. Сделать надрез по животу, вынуть внутренности и черные пленки.
3.По желанию нафаршировать луком, лимоном, добавить смесь специй для рыбы (без соли).
4.Завернуть в фольгу и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Если рыба достаточно велика, время запекания следует увеличить до 40-45 минут.