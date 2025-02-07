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Впораєтеся за десять хвилин: як приготувати смачний салат з пекінською капустою (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легкий, весняний, простий
Легкий, весняний, простий. Фото instagram.com

Приготує навіть новачок

Пекінська капуста є досить популярним овочем, особливо взимку. Її не лише маринують, а й роблять смачні салати.

Саме одним з таких ми сьогодні й хочемо поділитися. Готується він швидко, а виходить смачним та ситним, інформують на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з пекінською капустою та шинкою

Інгредієнти:

  • пекінська капуста;
  • огірок;
  • шинка;
  • яйця;

Для заправки:

  • грецький йогурт;
  • зелена цибуля;
  • сіль та перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нарізати.

2.Огірки нарізати шматочками.

3.Яйця та шинку нарізати квадратиками.

4.Змішати все для заправки, додати її до салату, перемішати.

Теги:
#Салат #Пекінська капуста #Готуємо вдома