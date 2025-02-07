Впораєтеся за десять хвилин: як приготувати смачний салат з пекінською капустою (відео)
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Приготує навіть новачок
Пекінська капуста є досить популярним овочем, особливо взимку. Її не лише маринують, а й роблять смачні салати.
Саме одним з таких ми сьогодні й хочемо поділитися. Готується він швидко, а виходить смачним та ситним, інформують на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати салат з пекінською капустою та шинкою
Інгредієнти:
- пекінська капуста;
- огірок;
- шинка;
- яйця;
Для заправки:
- грецький йогурт;
- зелена цибуля;
- сіль та перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Капусту дрібно нарізати.
2.Огірки нарізати шматочками.
3.Яйця та шинку нарізати квадратиками.
4.Змішати все для заправки, додати її до салату, перемішати.