Впораєтеся за десять хвилин: як приготувати смачний салат з пекінською капустою (відео)

Приготує навіть новачок

Пекінська капуста є досить популярним овочем, особливо взимку. Її не лише маринують, а й роблять смачні салати.

Саме одним з таких ми сьогодні й хочемо поділитися. Готується він швидко, а виходить смачним та ситним, інформують на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з пекінською капустою та шинкою

Інгредієнти:

пекінська капуста;

огірок;

шинка;

яйця;

Для заправки:

грецький йогурт;

зелена цибуля;

сіль та перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нарізати.

2.Огірки нарізати шматочками.

3.Яйця та шинку нарізати квадратиками.

4.Змішати все для заправки, додати її до салату, перемішати.