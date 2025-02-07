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Справитесь за десять минут: как приготовить вкусный салат с пекинской капустой (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Легкий, весенний, простой
Легкий, весенний, простой. Фото instagram.com

Приготовит даже новичок

Пекинская капуста является довольно популярным овощем, особенно зимой. Ее не только маринуют, но и делают вкусные салаты.

Именно одним из них мы сегодня и хотим поделиться. Готовится он быстро, а получается вкусным и сытным, информируют на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с пекинской капустой и ветчиной

Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • огурец;
  • ветчина;
  • яйца;

Для заправки:

  • греческий йогурт;
  • зеленый лук;
  • соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нарезать.

2.Огурцы нарезать кусочками.

3.Яйца и ветчину нарезать квадратиками.

4.Смешать все для заправки, добавить ее в салат, перемешать.

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#Салат #Пекинская капуста #Готовим дома