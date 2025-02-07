Справитесь за десять минут: как приготовить вкусный салат с пекинской капустой (видео)
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Приготовит даже новичок
Пекинская капуста является довольно популярным овощем, особенно зимой. Ее не только маринуют, но и делают вкусные салаты.
Именно одним из них мы сегодня и хотим поделиться. Готовится он быстро, а получается вкусным и сытным, информируют на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить салат с пекинской капустой и ветчиной
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- огурец;
- ветчина;
- яйца;
Для заправки:
- греческий йогурт;
- зеленый лук;
- соль и перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Капусту мелко нарезать.
2.Огурцы нарезать кусочками.
3.Яйца и ветчину нарезать квадратиками.
4.Смешать все для заправки, добавить ее в салат, перемешать.