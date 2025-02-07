Справитесь за десять минут: как приготовить вкусный салат с пекинской капустой (видео)

Приготовит даже новичок

Пекинская капуста является довольно популярным овощем, особенно зимой. Ее не только маринуют, но и делают вкусные салаты.

Именно одним из них мы сегодня и хотим поделиться. Готовится он быстро, а получается вкусным и сытным, информируют на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с пекинской капустой и ветчиной

Ингредиенты:

пекинская капуста;

огурец;

ветчина;

яйца;

Для заправки:

греческий йогурт;

зеленый лук;

соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нарезать.

2.Огурцы нарезать кусочками.

3.Яйца и ветчину нарезать квадратиками.

4.Смешать все для заправки, добавить ее в салат, перемешать.