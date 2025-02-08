Солодка валентинка: простий, але вишуканий десерт (відео)
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Гарний варіант десерту на свято
Щоб потішити кохану людину на День Валентина, не обов’язково купувати дорогий шоколад — можна приготувати щось власноруч. Ми ділились рецептом апетитного і яскравого зефіру. Тепер розповідаємо, як приготувати солодку валентинку — ніжний та вишуканий рулет.
Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка під ніком valeriia.cooking. Рулет готується дуже просто і не тріскається при скручуванні, тому не обов’язково бути професійним кондитером, щоб його зробити.
Інгредієнти для сердечок:
- Борошно — 30 г
- Цукрова пудра — 30 г
- Вершкове масло мʼяке — 30 г
- Білок — 1 шт
- Червоний барвник
Для бісквіта:
- Яйця — 3 шт
- Цукрова пудра — 80 г
- Вода — 40 мл
- Олія — 45 мл
- Борошно — 80 г
- Розпушувач — 1/2 ч.л
Для крему:
- Крем-сир — 120 г
- Вершки 33% — 160 мл
- Цукрова пудра — 40 г
- Джем — до смаку
Спосіб приготування:
- Для сердець змішуємо всі інгредієнти, перекладаємо в кондитерський мішок. Розстеляємо пергамент і тістом малюємо на ньому невеликі на пергаменті.
- Відправляємо пергамент на 15 хвилин в морозилку. Тим часом готуємо бісквіт, для цього яйця розділяємо на білки і жовтки.
- Жовтки та половину цукрової пудри збиваємо до світлої маси, додаємо воду та олію, перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та вмішуємо в тісто.
- Окремо білки збиваємо з рештою цукрової пудри до мʼяких піків. Лопаткою обережно вмішуємо повітряну масу в тісто.
- З морозилки дістаємо пергамент з сердечками, викладаємо на деко. Зверху виливаємо тісто, обережно його розрівнюємо тісто, намагаючись не порушити сердечка.
- Відправляємо деко у заздалегідь розігріту до 170° духовку на 15 хвилин. Готовий корж загортаємо в рушник і залишаємо до повного охолодження.
- Для крему збиваємо разом крем сир, вершки та цукрову пудру. Змащуємо охололий бісквіт кремом, викладаємо начинку та закручуємо рулет.
Готовий рулет відправляємо в холодильник на декілька годин — для стабілізації. Тоді його буде легко нарізати. Також ми розповідали, як приготувати чудові ліниві круасани в духовці.