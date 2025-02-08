Солодка валентинка: простий, але вишуканий десерт (відео)

Гарний варіант десерту на свято

Щоб потішити кохану людину на День Валентина, не обов’язково купувати дорогий шоколад — можна приготувати щось власноруч. Ми ділились рецептом апетитного і яскравого зефіру. Тепер розповідаємо, як приготувати солодку валентинку — ніжний та вишуканий рулет.

Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка під ніком valeriia.cooking. Рулет готується дуже просто і не тріскається при скручуванні, тому не обов’язково бути професійним кондитером, щоб його зробити.

Інгредієнти для сердечок:

Борошно — 30 г

Цукрова пудра — 30 г

Вершкове масло мʼяке — 30 г

Білок — 1 шт

Червоний барвник

Для бісквіта:

Яйця — 3 шт

Цукрова пудра — 80 г

Вода — 40 мл

Олія — 45 мл

Борошно — 80 г

Розпушувач — 1/2 ч.л

Для крему:

Крем-сир — 120 г

Вершки 33% — 160 мл

Цукрова пудра — 40 г

Джем — до смаку

Спосіб приготування:

Для сердець змішуємо всі інгредієнти, перекладаємо в кондитерський мішок. Розстеляємо пергамент і тістом малюємо на ньому невеликі на пергаменті. Відправляємо пергамент на 15 хвилин в морозилку. Тим часом готуємо бісквіт, для цього яйця розділяємо на білки і жовтки. Жовтки та половину цукрової пудри збиваємо до світлої маси, додаємо воду та олію, перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та вмішуємо в тісто. Окремо білки збиваємо з рештою цукрової пудри до мʼяких піків. Лопаткою обережно вмішуємо повітряну масу в тісто. З морозилки дістаємо пергамент з сердечками, викладаємо на деко. Зверху виливаємо тісто, обережно його розрівнюємо тісто, намагаючись не порушити сердечка. Відправляємо деко у заздалегідь розігріту до 170° духовку на 15 хвилин. Готовий корж загортаємо в рушник і залишаємо до повного охолодження. Для крему збиваємо разом крем сир, вершки та цукрову пудру. Змащуємо охололий бісквіт кремом, викладаємо начинку та закручуємо рулет.

Готовий рулет відправляємо в холодильник на декілька годин — для стабілізації. Тоді його буде легко нарізати. Також ми розповідали, як приготувати чудові ліниві круасани в духовці.