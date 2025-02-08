Сладкая валентинка: простой, но изысканный десерт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Хороший вариант десерта в праздник
Чтобы порадовать любимого человека на День Валентина, не обязательно покупать дорогой шоколад — можно приготовить десерт собственноручно. Мы делились рецептом аппетитного и яркого зефира. Теперь рассказываем, как приготовить сладкую валентинку – нежный и изысканный рулет.
Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking. Рулет готовится просто и не трескается при скручивании, поэтому не обязательно быть профессиональным кондитером, чтобы его сделать.
Ингредиенты для сердечек:
- Мука — 30 г
- Сахарная пудра — 30 г
- Сливочное масло мягкое – 30 г
- Белок — 1 шт
- Красный краситель
Для бисквита:
- Яйца — 3 шт
- Сахарная пудра — 80 г
- Вода — 40 мл
- Масло — 45 мл
- Мука — 80 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч.л
Для крема:
- Крем-сырь — 120 г
- Сливки 33% — 160 мл
- Сахарная пудра — 40 г
- Джем — по вкусу
Способ приготовления:
- Для сердец смешиваем все ингредиенты, перекладываем в кондитерский мешок. Расстилаем пергамент и тестом рисуем на нем небольшие на пергаменте.
- Отправляем пергамент на 15 минут в морозилку. Тем временем готовим бисквит, для этого разделяем яйца на белки и желтки.
- Желтки и половину сахарной пудры взбиваем в светлую массу, добавляем воду и масло, перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и вмешиваем в тесто.
- Отдельно белки сбиваем с остальной сахарной пудрой до мягких пиков. Лопаткой осторожно вмешиваем воздушную массу в тесто.
- Из морозилки достаем пергамент с сердечками, выкладываем на противень. Сверху выливаем тесто, осторожно его разравниваем тесто, стараясь не нарушить сердечки.
- Отправляем противень в предварительно разогретую до 170° духовку на 15 минут. Готовый корж заворачиваем в полотенце и оставляем до полного охлаждения.
- Для крема вместе сбиваем крем сыр, сливки и сахарную пудру. Смазываем остывший бисквит кремом, выкладываем начинку и закручиваем рулет.
Готовый рулет отправляем в холодильник на несколько часов – для стабилизации. Тогда его будет просто нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить замечательные ленивые круассаны в духовке.