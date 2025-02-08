Сладкая валентинка: простой, но изысканный десерт (видео)

Хороший вариант десерта в праздник

Чтобы порадовать любимого человека на День Валентина, не обязательно покупать дорогой шоколад — можно приготовить десерт собственноручно. Мы делились рецептом аппетитного и яркого зефира. Теперь рассказываем, как приготовить сладкую валентинку – нежный и изысканный рулет.

Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша под ником valeriia.cooking. Рулет готовится просто и не трескается при скручивании, поэтому не обязательно быть профессиональным кондитером, чтобы его сделать.

Ингредиенты для сердечек:

Мука — 30 г

Сахарная пудра — 30 г

Сливочное масло мягкое – 30 г

Белок — 1 шт

Красный краситель

Для бисквита:

Яйца — 3 шт

Сахарная пудра — 80 г

Вода — 40 мл

Масло — 45 мл

Мука — 80 г

Разрыхлитель — 1/2 ч.л

Для крема:

Крем-сырь — 120 г

Сливки 33% — 160 мл

Сахарная пудра — 40 г

Джем — по вкусу

Способ приготовления:

Для сердец смешиваем все ингредиенты, перекладываем в кондитерский мешок. Расстилаем пергамент и тестом рисуем на нем небольшие на пергаменте. Отправляем пергамент на 15 минут в морозилку. Тем временем готовим бисквит, для этого разделяем яйца на белки и желтки. Желтки и половину сахарной пудры взбиваем в светлую массу, добавляем воду и масло, перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и вмешиваем в тесто. Отдельно белки сбиваем с остальной сахарной пудрой до мягких пиков. Лопаткой осторожно вмешиваем воздушную массу в тесто. Из морозилки достаем пергамент с сердечками, выкладываем на противень. Сверху выливаем тесто, осторожно его разравниваем тесто, стараясь не нарушить сердечки. Отправляем противень в предварительно разогретую до 170° духовку на 15 минут. Готовый корж заворачиваем в полотенце и оставляем до полного охлаждения. Для крема вместе сбиваем крем сыр, сливки и сахарную пудру. Смазываем остывший бисквит кремом, выкладываем начинку и закручиваем рулет.

Готовый рулет отправляем в холодильник на несколько часов – для стабилизации. Тогда его будет просто нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить замечательные ленивые круассаны в духовке.