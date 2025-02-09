Нереально хрусткі курячі крильця: як приготувати на закуску (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже хрусткі крильця в паніруванні
Коли хочеться смачненького, не обов’язково замовляти доставку або бігти в кафе. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні хачапурі. Тепер ділимось рецептом чудових курячих крилець в хрусткій паніровці.
Рецептом поділились у кулінарному блозі tsarlova_n. М’ясо виходить дуже соковитим всередині, а зовні — апетитна, золотиста хрустка скоринка. Цю страву нескладно повторити вдома.
Інгредієнти:
- курячі крильця
- 1 ст. л. крохмалю
- 3 ст. л. борошна
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. сухий часник
- 0.5 ч. л. чорного перцю
- 1 ч. л. приправи до курки
- 1 ч. л. розпушувача
- твердий сир
- кріп
- часник
Спосіб приготування:
- Для панірування змішуємо в окремій мисочці всі сухі інгредієнти: розпушувач, приправу, перець, сухий часник, сіль, борошно та крохмаль. За потреби зачищаємо крила та просушуємо їх паперовими серветками.
- Обвалюємо мʼясо в паніровці. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, та відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів, орієнтовно на 45 хвилин.
- Поки крильця печуться, подрібнюємо будь-яким зручним чином часник та кріп, натираємо сир. Змішуємо їх та цією сумішшю змащуємо готові крильця.
Виходить дуже ароматно, смачно і красиво. Також ми розповідали, як спекти апетитну запіканку на обід чи вечерю.