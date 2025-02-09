Нереально хрусткі курячі крильця: як приготувати на закуску (відео)

Дуже хрусткі крильця в паніруванні

Коли хочеться смачненького, не обов’язково замовляти доставку або бігти в кафе. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні хачапурі. Тепер ділимось рецептом чудових курячих крилець в хрусткій паніровці.

Рецептом поділились у кулінарному блозі tsarlova_n. М’ясо виходить дуже соковитим всередині, а зовні — апетитна, золотиста хрустка скоринка. Цю страву нескладно повторити вдома.

Інгредієнти:

курячі крильця

1 ст. л. крохмалю

3 ст. л. борошна

1 ч. л. солі

1 ч. л. сухий часник

0.5 ч. л. чорного перцю

1 ч. л. приправи до курки

1 ч. л. розпушувача

твердий сир

кріп

часник

Спосіб приготування:

Для панірування змішуємо в окремій мисочці всі сухі інгредієнти: розпушувач, приправу, перець, сухий часник, сіль, борошно та крохмаль. За потреби зачищаємо крила та просушуємо їх паперовими серветками. Обвалюємо мʼясо в паніровці. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, та відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів, орієнтовно на 45 хвилин. Поки крильця печуться, подрібнюємо будь-яким зручним чином часник та кріп, натираємо сир. Змішуємо їх та цією сумішшю змащуємо готові крильця.

Виходить дуже ароматно, смачно і красиво. Також ми розповідали, як спекти апетитну запіканку на обід чи вечерю.