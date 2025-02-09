Рус

Нереально хрусткі курячі крильця: як приготувати на закуску (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Апетитні м’ясна страва
Апетитні м’ясна страва. Фото Скриншот з відео

Дуже хрусткі крильця в паніруванні

Коли хочеться смачненького, не обов’язково замовляти доставку або бігти в кафе. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні хачапурі. Тепер ділимось рецептом чудових курячих крилець в хрусткій паніровці.

Рецептом поділились у кулінарному блозі tsarlova_n. М’ясо виходить дуже соковитим всередині, а зовні — апетитна, золотиста хрустка скоринка. Цю страву нескладно повторити вдома.

Інгредієнти:

  • курячі крильця
  • 1 ст. л. крохмалю
  • 3 ст. л. борошна
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. сухий часник
  • 0.5 ч. л. чорного перцю
  • 1 ч. л. приправи до курки
  • 1 ч. л. розпушувача
  • твердий сир
  • кріп
  • часник

Спосіб приготування:

  1. Для панірування змішуємо в окремій мисочці всі сухі інгредієнти: розпушувач, приправу, перець, сухий часник, сіль, борошно та крохмаль. За потреби зачищаємо крила та просушуємо їх паперовими серветками.
  2. Обвалюємо мʼясо в паніровці. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, та відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів, орієнтовно на 45 хвилин.
  3. Поки крильця печуться, подрібнюємо будь-яким зручним чином часник та кріп, натираємо сир. Змішуємо їх та цією сумішшю змащуємо готові крильця.

Виходить дуже ароматно, смачно і красиво. Також ми розповідали, як спекти апетитну запіканку на обід чи вечерю.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Крильця