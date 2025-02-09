Нереально хрустящие куриные крылышки: как приготовить на закуску (видео)

Очень хрустящие крылышки в панировании

Когда хочется вкусненького, не обязательно заказывать доставку или бежать в кафе. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные сырные хачапури. Теперь делимся рецептом замечательных куриных крылышек в хрустящей панировке.

Рецептом поделились в кулинарном блоге tsarlova_n. Мясо получается очень сочным внутри, а снаружи – аппетитная, золотистая хрустящая корочка. Это блюдо несложно повторить дома.

Ингредиенты:

куриные крылышки

1 ст. л. крахмала

3 ст. л. муки

1 час. л. соли

1 час. л. сухой чеснок

0.5 ч. л. черного перца

1 час. л. приправы к курице

1 час. л. разрыхлителя

твердый сыр

укроп

чеснок

Способ приготовления:

Для панировки смешиваем в отдельной мисочке все сухие ингредиенты: разрыхлитель, приправу, перец, сухой чеснок, соль, муку и крахмал. При необходимости зачищаем крылья и просушиваем их бумажными салфетками. Обваливаем мясо в панировке. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 45 минут. Пока крылышки пекутся, измельчаем удобным образом чеснок и укроп, натираем сыр. Смешиваем их и этой смесью смазываем готовые крылышки.

Выходит очень ароматно, вкусно и красиво. Также мы рассказывали, как испечь аппетитную запеканку на обед или ужин.