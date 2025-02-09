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Нереально хрустящие куриные крылышки: как приготовить на закуску (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитное мясное блюдо
Аппетитное мясное блюдо. Фото Скриншот из видео

Очень хрустящие крылышки в панировании

Когда хочется вкусненького, не обязательно заказывать доставку или бежать в кафе. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные сырные хачапури. Теперь делимся рецептом замечательных куриных крылышек в хрустящей панировке.

Рецептом поделились в кулинарном блоге tsarlova_n. Мясо получается очень сочным внутри, а снаружи – аппетитная, золотистая хрустящая корочка. Это блюдо несложно повторить дома.

Ингредиенты:

  • куриные крылышки
  • 1 ст. л. крахмала
  • 3 ст. л. муки
  • 1 час. л. соли
  • 1 час. л. сухой чеснок
  • 0.5 ч. л. черного перца
  • 1 час. л. приправы к курице
  • 1 час. л. разрыхлителя
  • твердый сыр
  • укроп
  • чеснок

Способ приготовления:

  1. Для панировки смешиваем в отдельной мисочке все сухие ингредиенты: разрыхлитель, приправу, перец, сухой чеснок, соль, муку и крахмал. При необходимости зачищаем крылья и просушиваем их бумажными салфетками.
  2. Обваливаем мясо в панировке. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 45 минут.
  3. Пока крылышки пекутся, измельчаем удобным образом чеснок и укроп, натираем сыр. Смешиваем их и этой смесью смазываем готовые крылышки.

Выходит очень ароматно, вкусно и красиво. Также мы рассказывали, как испечь аппетитную запеканку на обед или ужин.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Крылышки