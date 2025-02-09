Нереально хрустящие куриные крылышки: как приготовить на закуску (видео)
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Очень хрустящие крылышки в панировании
Когда хочется вкусненького, не обязательно заказывать доставку или бежать в кафе. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные сырные хачапури. Теперь делимся рецептом замечательных куриных крылышек в хрустящей панировке.
Рецептом поделились в кулинарном блоге tsarlova_n. Мясо получается очень сочным внутри, а снаружи – аппетитная, золотистая хрустящая корочка. Это блюдо несложно повторить дома.
Ингредиенты:
- куриные крылышки
- 1 ст. л. крахмала
- 3 ст. л. муки
- 1 час. л. соли
- 1 час. л. сухой чеснок
- 0.5 ч. л. черного перца
- 1 час. л. приправы к курице
- 1 час. л. разрыхлителя
- твердый сыр
- укроп
- чеснок
Способ приготовления:
- Для панировки смешиваем в отдельной мисочке все сухие ингредиенты: разрыхлитель, приправу, перец, сухой чеснок, соль, муку и крахмал. При необходимости зачищаем крылья и просушиваем их бумажными салфетками.
- Обваливаем мясо в панировке. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 45 минут.
- Пока крылышки пекутся, измельчаем удобным образом чеснок и укроп, натираем сыр. Смешиваем их и этой смесью смазываем готовые крылышки.
Выходит очень ароматно, вкусно и красиво. Также мы рассказывали, как испечь аппетитную запеканку на обед или ужин.