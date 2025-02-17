Можно подать на завтрак или перекус: эти полезные конвертики вы приготовите за 10 минут (видео)

Аппетитное блюдо на скорую руку

К завтраку можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Некоторые предпочитают пышный омлет, кто-то — ароматные оладьи.

Кроме этого можно приготовить полезные конвертики из лаваша с творогом. Готовится блюдо легко, а получается сытным и вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить конвертики из лаваша с творогом

Ингредиенты:

творог;

сыр моцарелла;

шпинат;

яйцо;

зеленый лук;

тесто фило или лаваш;

растительное масло;

соль;

Способ приготовления:

1.Смешать для начинки творог, натертый сыр моцареллу, яйцо, шпинат.

2.Разделить лаваш на две части вдоль и смазать растительным маслом, выложить начинку и свернуть конвертом.

3.Обжарить на разогретой с маслом сковороде на среднем огне с двух сторон.