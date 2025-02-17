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Можно подать на завтрак или перекус: эти полезные конвертики вы приготовите за 10 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочные и хрустящие конвертики
Сочные и хрустящие конвертики. Фото 1000.menu

Аппетитное блюдо на скорую руку

К завтраку можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Некоторые предпочитают пышный омлет, кто-то — ароматные оладьи.

Кроме этого можно приготовить полезные конвертики из лаваша с творогом. Готовится блюдо легко, а получается сытным и вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить конвертики из лаваша с творогом

Ингредиенты:

  • творог;
  • сыр моцарелла;
  • шпинат;
  • яйцо;
  • зеленый лук;
  • тесто фило или лаваш;
  • растительное масло;
  • соль;

Способ приготовления:

1.Смешать для начинки творог, натертый сыр моцареллу, яйцо, шпинат.

2.Разделить лаваш на две части вдоль и смазать растительным маслом, выложить начинку и свернуть конвертом.

3.Обжарить на разогретой с маслом сковороде на среднем огне с двух сторон.

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#Сыр #Закуска #Готовим дома