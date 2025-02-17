Можно подать на завтрак или перекус: эти полезные конвертики вы приготовите за 10 минут (видео)
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Аппетитное блюдо на скорую руку
К завтраку можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Некоторые предпочитают пышный омлет, кто-то — ароматные оладьи.
Кроме этого можно приготовить полезные конвертики из лаваша с творогом. Готовится блюдо легко, а получается сытным и вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить конвертики из лаваша с творогом
Ингредиенты:
- творог;
- сыр моцарелла;
- шпинат;
- яйцо;
- зеленый лук;
- тесто фило или лаваш;
- растительное масло;
- соль;
Способ приготовления:
1.Смешать для начинки творог, натертый сыр моцареллу, яйцо, шпинат.
2.Разделить лаваш на две части вдоль и смазать растительным маслом, выложить начинку и свернуть конвертом.
3.Обжарить на разогретой с маслом сковороде на среднем огне с двух сторон.