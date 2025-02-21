Бульйон вийде наваристим та прозорим: з якої частини курки його приготувати (відео)

Бульйон легко та швидко готувати

Курячий бульйон цінують за його поживність та здатність дарувати відчуття ситості. Його часто готують під час хвороби або на обід, адже приготувати таку страву не складно.

Але інколи бульйон виходить не таким прозорим, і в ньому можуть залишатися часточки м'яса чи крові, що впливає на його вигляд. Раніше ми вже ділилися секретами прозорого бульйону, якими користувалися наші бабусі. Тепер хочемо розповісти ще одну корисну пораду, яку знайшли на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати прозорий бульйон

Інгредієнти:

стегно куряче домашнє;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

селера – 1 стебло;

лавровий лист – 2 шт.;

макарони "павутинка";

зелена цибуля або петрушка;

Спосіб приготування:

1.Курячі стегна промити і викласти у каструлю з лавровим листом до киплячої води.

2.Підсмажити моркву та цибулю, розрізавши навпіл, при цьому не знімаючи цибулиння з цибулі. Стебло селери розірвати на шматки і також додати до бульйону.

3.Зібрати пінку і на повільному вогні варити 1.5-2 години. Додати спеції.

4.За бажанням можна процідити бульйон через марлю або ситечко з паперовими рушниками.

5.Макарони зварити окремо, курочку нарізати, а потім залити бульйоном і додати зелень.