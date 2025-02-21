Бульон получится наваристым и прозрачным: из какой части курицы его приготовить (видео)

Бульон легко и быстро готовить

Куриный бульон ценят за его питательность и способность дарить чувство сытости. Его часто готовят во время болезни или к обеду, ведь приготовить такое блюдо не сложно.

Но иногда бульон получается не таким прозрачным, и в нем могут оставаться дольки мяса или крови, что влияет на его вид. Раньше мы уже делились секретами прозрачного бульона, которыми воспользовались наши бабушки. Теперь хотим рассказать еще один полезный совет, который нашли на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить прозрачный бульон

Ингредиенты:

бедро куриное домашнее;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

сельдерей – 1 стебель;

лавровый лист – 2 шт.;

макароны "паутинка";

зеленый лук или петрушка;

Способ приготовления:

1.Куриные бедра промыть и выложить в кастрюлю с лавровым листом до кипящей воды.

2.Поджарить морковь и лук, разрезав пополам, при этом не снимая луковицу с лука. Стебель сельдерея разорвать в куски и также добавить в бульон.

3.Собрать пенку и на медленном огне варить 1.5-2 часа. Добавить специи.

4.По желанию можно процедить бульон через марлю или ситечко с бумажными полотенцами.

5.Макароны сварить отдельно, курочку нарезать, а затем залить бульоном и добавить зелень.