Розкішний перекус за 10 хвилин: як приготувати курку в лаваші (відео)
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Готується просто та швидко
Лаваш з куркою — це смачний та універсальний варіант для будь-якого прийому їжі. Цей рецепт — знахідка для тих, хто хоче швидко та легко приготувати смачну страву. Інгредієнти доступні та можуть варіюватися за вашим смаком.
Лаваш у цій страві не тільки служить оболонкою для начинки, але й додає особливої текстури. Обсмажений на пательні, він стає хрустким зовні та м'яким всередині, а сир плавиться, надаючи вершкового смаку.
Ця страва ідеально підійде для пікніків та перекусів на роботі. Якщо ви шукаєте простий та оригінальний рецепт лаваша з куркою, цей варіант від автора YouTube-канала ЇЖАк саме для вас.
Інгредієнти:
- Лаваш — 3 шт;
- Філе куряче відварне — 150 гр;
- Сир моцарелла — 150 гр;
- Перець солодкий — 0.5 шт;
- Морква по корейські — 100 гр.
Етапи приготування:
- Курку розділяємо на волокна. Сир натираємо на тертці. Перець нарізаємо смужками.
- Викладаємо на лаваш сир, потім м'ясо, перець та моркву.
- Загинаємо краї лаваша та скручуємо його у рулет.
- Обсмажуємо з усіх боків на сухій чи трохи змащеній олією пательні.
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