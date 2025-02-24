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Розкішний перекус за 10 хвилин: як приготувати курку в лаваші (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Страва ідеально підійде для пікніків та перекусів на роботі
Страва ідеально підійде для пікніків та перекусів на роботі. Фото ukr.media

Готується просто та швидко

Лаваш з куркою — це смачний та універсальний варіант для будь-якого прийому їжі. Цей рецепт — знахідка для тих, хто хоче швидко та легко приготувати смачну страву. Інгредієнти доступні та можуть варіюватися за вашим смаком.

Лаваш у цій страві не тільки служить оболонкою для начинки, але й додає особливої текстури. Обсмажений на пательні, він стає хрустким зовні та м'яким всередині, а сир плавиться, надаючи вершкового смаку.

Ця страва ідеально підійде для пікніків та перекусів на роботі. Якщо ви шукаєте простий та оригінальний рецепт лаваша з куркою, цей варіант від автора YouTube-канала ЇЖАк саме для вас.

Інгредієнти:

  • Лаваш — 3 шт;
  • Філе куряче відварне — 150 гр;
  • Сир моцарелла — 150 гр;
  • Перець солодкий — 0.5 шт;
  • Морква по корейські — 100 гр.

Етапи приготування:

  1. Курку розділяємо на волокна. Сир натираємо на тертці. Перець нарізаємо смужками.
  2. Викладаємо на лаваш сир, потім м'ясо, перець та моркву.
  3. Загинаємо краї лаваша та скручуємо його у рулет.
  4. Обсмажуємо з усіх боків на сухій чи трохи змащеній олією пательні.

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#Рецепт #Лаваш #Готуємо вдома