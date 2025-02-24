Розкішний перекус за 10 хвилин: як приготувати курку в лаваші (відео)

Готується просто та швидко

Лаваш з куркою — це смачний та універсальний варіант для будь-якого прийому їжі. Цей рецепт — знахідка для тих, хто хоче швидко та легко приготувати смачну страву. Інгредієнти доступні та можуть варіюватися за вашим смаком.

Лаваш у цій страві не тільки служить оболонкою для начинки, але й додає особливої текстури. Обсмажений на пательні, він стає хрустким зовні та м'яким всередині, а сир плавиться, надаючи вершкового смаку.

Ця страва ідеально підійде для пікніків та перекусів на роботі. Якщо ви шукаєте простий та оригінальний рецепт лаваша з куркою, цей варіант від автора YouTube-канала ЇЖАк саме для вас.

Інгредієнти:

Лаваш — 3 шт;

Філе куряче відварне — 150 гр;

Сир моцарелла — 150 гр;

Перець солодкий — 0.5 шт;

Морква по корейські — 100 гр.

Етапи приготування:

Курку розділяємо на волокна. Сир натираємо на тертці. Перець нарізаємо смужками. Викладаємо на лаваш сир, потім м'ясо, перець та моркву. Загинаємо краї лаваша та скручуємо його у рулет. Обсмажуємо з усіх боків на сухій чи трохи змащеній олією пательні.

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