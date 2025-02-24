Роскошный перекус за 10 минут: как приготовить курицу в лаваше (видео)

Готовится просто и быстро

Лаваш с курицей – это вкусный и универсальный вариант для любого приема пищи. Этот рецепт – находка для тех, кто хочет быстро и легко приготовить вкусное блюдо. Ингредиенты доступны и могут варьироваться по вашему вкусу.

Лаваш в этом блюде не только служит оболочкой для начинки, но и добавляет особую текстуру. Обжаренный на сковороде, он становится хрустящим снаружи и мягким внутри, а сыр плавится, придавая сливочный вкус.

Это блюдо идеально подходит для пикников и перекусов на работе. Если вы ищете простой и оригинальный рецепт лаваша с курицей, этот вариант от автора YouTube-канала ЕЖ именно для вас.

Ингредиенты:

Лаваш — 3 шт;

Филе куриное отварное – 150 гр;

Сыр моцарелла – 150 гр;

Перец сладкий – 0.5 шт;

Морковь по корейски – 100 гр.

Этапы приготовления:

Курицу разделяем на волокна. Сыр натираем на терке. Перец нарезаем полосками. Выкладываем на лаваш сыр, затем мясо, перец и морковь. Загибаем края лаваша и скручиваем его в рулет. Обжариваем со всех сторон на сухой или смазанной маслом сковороде.

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