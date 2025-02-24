Роскошный перекус за 10 минут: как приготовить курицу в лаваше (видео)
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Готовится просто и быстро
Лаваш с курицей – это вкусный и универсальный вариант для любого приема пищи. Этот рецепт – находка для тех, кто хочет быстро и легко приготовить вкусное блюдо. Ингредиенты доступны и могут варьироваться по вашему вкусу.
Лаваш в этом блюде не только служит оболочкой для начинки, но и добавляет особую текстуру. Обжаренный на сковороде, он становится хрустящим снаружи и мягким внутри, а сыр плавится, придавая сливочный вкус.
Это блюдо идеально подходит для пикников и перекусов на работе. Если вы ищете простой и оригинальный рецепт лаваша с курицей, этот вариант от автора YouTube-канала ЕЖ именно для вас.
Ингредиенты:
- Лаваш — 3 шт;
- Филе куриное отварное – 150 гр;
- Сыр моцарелла – 150 гр;
- Перец сладкий – 0.5 шт;
- Морковь по корейски – 100 гр.
Этапы приготовления:
- Курицу разделяем на волокна. Сыр натираем на терке. Перец нарезаем полосками.
- Выкладываем на лаваш сыр, затем мясо, перец и морковь.
- Загибаем края лаваша и скручиваем его в рулет.
- Обжариваем со всех сторон на сухой или смазанной маслом сковороде.
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