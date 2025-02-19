Рибка вийде соковитою та ароматною: простий рецепт запеченого лосося на кожен день (відео)

Готується швидко та просто

Лосось — неймовірно смачна й корисна риба, яку можна засолювати, запікати, варити з неї супи, готувати котлети, салати та різноманітні закуски. Також її легко приготувати на грилі зі спеціями.

Сьогодні ми пропонуємо червону рибку запекти. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як запекти червону рибу смачно

Інгредієнти:

стейк лосося – 1 шт.;

картопля – 4 шт.;

лимон;

сметана;

олія;

кріп;

приправа до риби, сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити до готовності і розім'яти склянкою.

2.Рибу з картоплею загорнути в пергамент і залишити в духовці на 15 хвилин при 180 С.

3.Для приготування соусу змішати сметану, оливкову олію, кріп, лимонний сік, посолити.