Рибка вийде соковитою та ароматною: простий рецепт запеченого лосося на кожен день (відео)
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Готується швидко та просто
Лосось — неймовірно смачна й корисна риба, яку можна засолювати, запікати, варити з неї супи, готувати котлети, салати та різноманітні закуски. Також її легко приготувати на грилі зі спеціями.
Сьогодні ми пропонуємо червону рибку запекти. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "coooking.she".
Як запекти червону рибу смачно
Інгредієнти:
- стейк лосося – 1 шт.;
- картопля – 4 шт.;
- лимон;
- сметана;
- олія;
- кріп;
- приправа до риби, сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Картоплю відварити до готовності і розім'яти склянкою.
2.Рибу з картоплею загорнути в пергамент і залишити в духовці на 15 хвилин при 180 С.
3.Для приготування соусу змішати сметану, оливкову олію, кріп, лимонний сік, посолити.