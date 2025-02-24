Навіть тісто не потрібно замішувати: найпростіший рецепт піци

Раз-два і смачна страва готова

Якщо ви любите піцу, але хочете приготувати її швидко і без зайвого клопоту, цей рецепт для вас. Піца на французькому батоні — це простий і смачний спосіб насолодитися улюбленою стравою без замішування тіста. Ароматна часниково-трав’яна намазка робить хліб ще смачнішим, а хрустка скоринка ідеально доповнює соковиті начинки.

Готуйте з улюбленими начинками та насолоджуйтесь домашньою піцою за рецептом від The cozy cook.

Інгредієнти:

3 столові ложки оливкової олії;

3 столові ложки вершкового масла;

3 зубчики свіжого часнику, подрібненого;

1 чайна ложка сушеного орегано;

¼ чайної ложки солі;

1/3 склянки тертого сиру пармезану;

1½ склянки соусу для піци;

2 ½ склянки тертого сиру моцарелла;

кілька шматочків ковбаси або іншої начинки на ваш смак.

Етапи приготування:

Розігрійте духовку до 200 °C. Розріжте буханець хліба вздовж навпіл, потім кожну половинку ще раз навпіл. Викладіть на велике деко. У невеликій каструлі на середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте вершкове масло, часник, орегано і сіль, прогрівайте 2-3 хвилини, постійно помішуючи. За потреби зменшіть вогонь. Зніміть із плити. За допомогою кулінарного пензля змастіть кожну скибочку хліба сумішшю олії (не забудьте про краї) і рівномірно посипте пармезаном. Випікайте в духовці 6-7 хвилин. Дістаньте хліб, змастіть соусом для піци, посипте моцарелою та додайте пепероні чи інші улюблені інгредієнти. Поверніть у духовку і запікайте 10–13 хвилин, доки сир не розплавиться, а краї не стануть золотистими та хрусткими. За бажання можна збільшити температуру до 230 ° C і запікати ще 1 хвилину для гарної скоринки (стежте, щоб піца не підгоріла).

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