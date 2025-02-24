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Даже тесто не нужно замешивать: самый простой рецепт пиццы

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусная пицца на батоне
Вкусная пицца на батоне. Фото Pexels

Раз-два и вкусное блюдо готово

Если вы любите пиццу, но хотите приготовить ее быстро и без лишних хлопот, этот рецепт для вас. Пицца на французском батоне — это простой и вкусный способ насладиться любимым блюдом без замешивания теста. Ароматная чесночно-травяная намазка делает хлеб еще вкуснее, а хрустящая корочка идеально дополняет сочные начинки.

Готовьте с любимыми начинками и наслаждайтесь домашней пиццей по рецепту от The cozy cook.

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 3 столовые ложки сливочного масла;
  • 3 зубчика свежего чеснока, измельченного;
  • 1 чайная ложка сушеного орегано;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • 1/3 стакана тертого сыра пармезан;
  • 1 ½ стакана соуса для пиццы;
  • 2 ½ стакана тертого сыра моцарелла;
  • несколько кусочков колбасы или другой начинки на ваш вкус.

Этапы приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Разрежьте буханку хлеба вдоль пополам, затем каждую половинку еще раз пополам. Выложите на большой противень.
  3. В небольшой кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте сливочное масло, чеснок, орегано и соль, прогревайте 2–3 минуты, постоянно помешивая. При необходимости уменьшите огонь. Снимите с плиты.
  4. С помощью кулинарной кисти смажьте каждый ломтик хлеба смесью масел (не забудьте про края) и равномерно посыпьте пармезаном.
  5. Выпекайте в духовке 6–7 минут.
  6. Достаньте хлеб, смажьте соусом для пиццы, посыпьте моцареллой и добавьте пепперони или другие любимые ингредиенты.
  7. Верните в духовку и запекайте 10–13 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми и хрустящими. При желании можно увеличить температуру до 230°C и запекать еще 1 минуту для красивой корочки (следите, чтобы пицца не подгорела).

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#Рецепты #Пицца #Вкусные рецепты #Готовим дома