Даже тесто не нужно замешивать: самый простой рецепт пиццы

Раз-два и вкусное блюдо готово

Если вы любите пиццу, но хотите приготовить ее быстро и без лишних хлопот, этот рецепт для вас. Пицца на французском батоне — это простой и вкусный способ насладиться любимым блюдом без замешивания теста. Ароматная чесночно-травяная намазка делает хлеб еще вкуснее, а хрустящая корочка идеально дополняет сочные начинки.

Готовьте с любимыми начинками и наслаждайтесь домашней пиццей по рецепту от The cozy cook.

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла;

3 столовые ложки сливочного масла;

3 зубчика свежего чеснока, измельченного;

1 чайная ложка сушеного орегано;

¼ чайной ложки соли;

1/3 стакана тертого сыра пармезан;

1 ½ стакана соуса для пиццы;

2 ½ стакана тертого сыра моцарелла;

несколько кусочков колбасы или другой начинки на ваш вкус.

Этапы приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C. Разрежьте буханку хлеба вдоль пополам, затем каждую половинку еще раз пополам. Выложите на большой противень. В небольшой кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте сливочное масло, чеснок, орегано и соль, прогревайте 2–3 минуты, постоянно помешивая. При необходимости уменьшите огонь. Снимите с плиты. С помощью кулинарной кисти смажьте каждый ломтик хлеба смесью масел (не забудьте про края) и равномерно посыпьте пармезаном. Выпекайте в духовке 6–7 минут. Достаньте хлеб, смажьте соусом для пиццы, посыпьте моцареллой и добавьте пепперони или другие любимые ингредиенты. Верните в духовку и запекайте 10–13 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми и хрустящими. При желании можно увеличить температуру до 230°C и запекать еще 1 минуту для красивой корочки (следите, чтобы пицца не подгорела).

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