Даже тесто не нужно замешивать: самый простой рецепт пиццы
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Раз-два и вкусное блюдо готово
Если вы любите пиццу, но хотите приготовить ее быстро и без лишних хлопот, этот рецепт для вас. Пицца на французском батоне — это простой и вкусный способ насладиться любимым блюдом без замешивания теста. Ароматная чесночно-травяная намазка делает хлеб еще вкуснее, а хрустящая корочка идеально дополняет сочные начинки.
Готовьте с любимыми начинками и наслаждайтесь домашней пиццей по рецепту от The cozy cook.
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 3 зубчика свежего чеснока, измельченного;
- 1 чайная ложка сушеного орегано;
- ¼ чайной ложки соли;
- 1/3 стакана тертого сыра пармезан;
- 1 ½ стакана соуса для пиццы;
- 2 ½ стакана тертого сыра моцарелла;
- несколько кусочков колбасы или другой начинки на ваш вкус.
Этапы приготовления:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Разрежьте буханку хлеба вдоль пополам, затем каждую половинку еще раз пополам. Выложите на большой противень.
- В небольшой кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте сливочное масло, чеснок, орегано и соль, прогревайте 2–3 минуты, постоянно помешивая. При необходимости уменьшите огонь. Снимите с плиты.
- С помощью кулинарной кисти смажьте каждый ломтик хлеба смесью масел (не забудьте про края) и равномерно посыпьте пармезаном.
- Выпекайте в духовке 6–7 минут.
- Достаньте хлеб, смажьте соусом для пиццы, посыпьте моцареллой и добавьте пепперони или другие любимые ингредиенты.
- Верните в духовку и запекайте 10–13 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми и хрустящими. При желании можно увеличить температуру до 230°C и запекать еще 1 минуту для красивой корочки (следите, чтобы пицца не подгорела).
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