Секрет ідеального хачапурі по-аджарськи: цю страву зможе приготувати кожен
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Близькі попросять приготувати цю страву ще
Хачапурі — традиційна страва грузинської кухні, яка полюбилася багатьом по всьому світу. Існує кілька видів цієї випічки. Деяким може здатися, що приготувати хачапурі по-аджарськи в домашніх умовах складно, але насправді це не так. Звичайно, потрібно трохи часу і вправності, але результат того вартий. Головне — суворо дотримуватися рецепта.
Ми пропонуємо готувати хачапурі по-аджарськи за рецептом від автора YouTube-каналу "Вдома смачніше".
Для тесту:
- Борошно 240 г;
- Сіль 1 ч. л;
- Цукор 1.5 ч. л;
- Вода 140 мл;
- Дріжджі сухі 1 ч. л;
- Оливкова олія 1 ст. л.
Для начинки:
- Моцарела тверда 150 г;
- Сир фета 120 г;
- Яєчний жовток 1 шт.;
- Олія вершкове 30 г;
- Зелень свіжа до смаку.
Етапи приготування
- У теплій воді розчинити дріжджі та цукор.
- Просіяти борошно із сіллю, додати до дріжджової суміші разом з олією і замісити тісто.
- Поставити тісто в тепле місце на 1-2 години під харчовою плівкою, щоб воно збільшилося вдвічі.
- Вимісити тісто, що підійшло, протягом хвилини.
- Розкачати тісто на пергаментному папері в коло, сформувати борти хачапурі.
- Накрити заготовку плівкою та залишити на пів години.
- Викласти начинку на тісто.
- Випікати в духовці за температури 230°С близько 15 хвилин.
- На готовий хачапурі викласти жовток та масло, злегка перемішати вилкою. За бажанням посипати свіжою зеленню.
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