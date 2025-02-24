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Секрет ідеального хачапурі по-аджарськи: цю страву зможе приготувати кожен

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Простий рецепт хачапурі човником
Простий рецепт хачапурі човником. Фото Freepik

Близькі попросять приготувати цю страву ще

Хачапурі — традиційна страва грузинської кухні, яка полюбилася багатьом по всьому світу. Існує кілька видів цієї випічки. Деяким може здатися, що приготувати хачапурі по-аджарськи в домашніх умовах складно, але насправді це не так. Звичайно, потрібно трохи часу і вправності, але результат того вартий. Головне — суворо дотримуватися рецепта.

Ми пропонуємо готувати хачапурі по-аджарськи за рецептом від автора YouTube-каналу "Вдома смачніше".

Для тесту:

  • Борошно 240 г;
  • Сіль 1 ч. л;
  • Цукор 1.5 ч. л;
  • Вода 140 мл;
  • Дріжджі сухі 1 ч. л;
  • Оливкова олія 1 ст. л.

Для начинки:

  • Моцарела тверда 150 г;
  • Сир фета 120 г;
  • Яєчний жовток 1 шт.;
  • Олія вершкове 30 г;
  • Зелень свіжа до смаку.

Етапи приготування

  1. У теплій воді розчинити дріжджі та цукор.
  2. Просіяти борошно із сіллю, додати до дріжджової суміші разом з олією і замісити тісто.
  3. Поставити тісто в тепле місце на 1-2 години під харчовою плівкою, щоб воно збільшилося вдвічі.
  4. Вимісити тісто, що підійшло, протягом хвилини.
  5. Розкачати тісто на пергаментному папері в коло, сформувати борти хачапурі.
  6. Накрити заготовку плівкою та залишити на пів години.
  7. Викласти начинку на тісто.
  8. Випікати в духовці за температури 230°С близько 15 хвилин.
  9. На готовий хачапурі викласти жовток та масло, злегка перемішати вилкою. За бажанням посипати свіжою зеленню.

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