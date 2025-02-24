Секрет ідеального хачапурі по-аджарськи: цю страву зможе приготувати кожен

Близькі попросять приготувати цю страву ще

Хачапурі — традиційна страва грузинської кухні, яка полюбилася багатьом по всьому світу. Існує кілька видів цієї випічки. Деяким може здатися, що приготувати хачапурі по-аджарськи в домашніх умовах складно, але насправді це не так. Звичайно, потрібно трохи часу і вправності, але результат того вартий. Головне — суворо дотримуватися рецепта.

Ми пропонуємо готувати хачапурі по-аджарськи за рецептом від автора YouTube-каналу "Вдома смачніше".

Для тесту:

Борошно 240 г;

Сіль 1 ч. л;

Цукор 1.5 ч. л;

Вода 140 мл;

Дріжджі сухі 1 ч. л;

Оливкова олія 1 ст. л.

Для начинки:

Моцарела тверда 150 г;

Сир фета 120 г;

Яєчний жовток 1 шт.;

Олія вершкове 30 г;

Зелень свіжа до смаку.

Етапи приготування

У теплій воді розчинити дріжджі та цукор. Просіяти борошно із сіллю, додати до дріжджової суміші разом з олією і замісити тісто. Поставити тісто в тепле місце на 1-2 години під харчовою плівкою, щоб воно збільшилося вдвічі. Вимісити тісто, що підійшло, протягом хвилини. Розкачати тісто на пергаментному папері в коло, сформувати борти хачапурі. Накрити заготовку плівкою та залишити на пів години. Викласти начинку на тісто. Випікати в духовці за температури 230°С близько 15 хвилин. На готовий хачапурі викласти жовток та масло, злегка перемішати вилкою. За бажанням посипати свіжою зеленню.

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