Секрет идеального хачапури по-аджарски: это блюдо сможет приготовить каждый
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Близкие попросят приготовить это блюдо еще
Хачапури — традиционное блюдо грузинской кухни, которое полюбилось многим по всему миру. Существует несколько видов этой выпечки. Некоторым может показаться, что приготовить хачапури по-аджарски в домашних условиях сложно, но на самом деле это не так. Конечно, потребуется немного времени и сноровки, но результат того стоит. Главное — строго следовать рецепту.
Мы предлагаем готовить хачапури по-аджарски по рецепту от автора YouTube-канала "Вдома смачніше".
Для теста:
- Мука 240 г;
- Соль 1 ч. л;
- Сахар 1.5 ч. л;
- Вода 140 мл;
- Дрожжи сухие 1 ч. л;
- Масло оливковое 1 ст. л.
Для начинки:
- Моцарелла твердая 150 г;
- Сыр фета 120 г;
- Яичный желток 1 шт.;
- Масло сливочное 30 г;
- Зелень свежая по вкусу.
Этапы приготовления
- В тёплой воде растворить дрожжи и сахар.
- Просеять муку с солью, добавить к дрожжевой смеси вместе с маслом и замесить тесто.
- Поставить тесто в тёплое место на 1-2 часа под пищевой пленкой, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.
- Вымесить подошедшее тесто в течение минуты.
- Раскатать тесто на пергаментной бумаге в круг, сформировать бортики хачапури.
- Накрыть заготовку пленкой и оставить на полчаса.
- Выложить начинку на тесто.
- Выпекать в духовке при температуре 230 °С около 15 минут.
- На готовый хачапури выложить желток и масло, слегка перемешать вилкой. По желанию посыпать свежей зеленью.
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