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Секрет идеального хачапури по-аджарски: это блюдо сможет приготовить каждый

Автор
Наталья Граковская
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Простой рецепт хачапури лодочкой
Простой рецепт хачапури лодочкой. Фото Freepik

Близкие попросят приготовить это блюдо еще

Хачапури — традиционное блюдо грузинской кухни, которое полюбилось многим по всему миру. Существует несколько видов этой выпечки. Некоторым может показаться, что приготовить хачапури по-аджарски в домашних условиях сложно, но на самом деле это не так. Конечно, потребуется немного времени и сноровки, но результат того стоит. Главное — строго следовать рецепту.

Мы предлагаем готовить хачапури по-аджарски по рецепту от автора YouTube-канала "Вдома смачніше".

Для теста:

  • Мука 240 г;
  • Соль 1 ч. л;
  • Сахар 1.5 ч. л;
  • Вода 140 мл;
  • Дрожжи сухие 1 ч. л;
  • Масло оливковое 1 ст. л.

Для начинки:

  • Моцарелла твердая 150 г;
  • Сыр фета 120 г;
  • Яичный желток 1 шт.;
  • Масло сливочное 30 г;
  • Зелень свежая по вкусу.

Этапы приготовления

  1. В тёплой воде растворить дрожжи и сахар.
  2. Просеять муку с солью, добавить к дрожжевой смеси вместе с маслом и замесить тесто.
  3. Поставить тесто в тёплое место на 1-2 часа под пищевой пленкой, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.
  4. Вымесить подошедшее тесто в течение минуты.
  5. Раскатать тесто на пергаментной бумаге в круг, сформировать бортики хачапури.
  6. Накрыть заготовку пленкой и оставить на полчаса.
  7. Выложить начинку на тесто.
  8. Выпекать в духовке при температуре 230 °С около 15 минут.
  9. На готовый хачапури выложить желток и масло, слегка перемешать вилкой. По желанию посыпать свежей зеленью.

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