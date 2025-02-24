Секрет идеального хачапури по-аджарски: это блюдо сможет приготовить каждый

Близкие попросят приготовить это блюдо еще

Хачапури — традиционное блюдо грузинской кухни, которое полюбилось многим по всему миру. Существует несколько видов этой выпечки. Некоторым может показаться, что приготовить хачапури по-аджарски в домашних условиях сложно, но на самом деле это не так. Конечно, потребуется немного времени и сноровки, но результат того стоит. Главное — строго следовать рецепту.

Мы предлагаем готовить хачапури по-аджарски по рецепту от автора YouTube-канала "Вдома смачніше".

Для теста:

Мука 240 г;

Соль 1 ч. л;

Сахар 1.5 ч. л;

Вода 140 мл;

Дрожжи сухие 1 ч. л;

Масло оливковое 1 ст. л.

Для начинки:

Моцарелла твердая 150 г;

Сыр фета 120 г;

Яичный желток 1 шт.;

Масло сливочное 30 г;

Зелень свежая по вкусу.

Этапы приготовления

В тёплой воде растворить дрожжи и сахар. Просеять муку с солью, добавить к дрожжевой смеси вместе с маслом и замесить тесто. Поставить тесто в тёплое место на 1-2 часа под пищевой пленкой, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое. Вымесить подошедшее тесто в течение минуты. Раскатать тесто на пергаментной бумаге в круг, сформировать бортики хачапури. Накрыть заготовку пленкой и оставить на полчаса. Выложить начинку на тесто. Выпекать в духовке при температуре 230 °С около 15 минут. На готовый хачапури выложить желток и масло, слегка перемешать вилкой. По желанию посыпать свежей зеленью.

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