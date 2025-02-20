Згадаєте дитинство: як правильно готувати тісто до легендарних вергунів (відео)

Впорається навіть новачок

У дитинстві популярними стравами були не лише тертий пиріг чи цукерки "Пташине молоко", але й хрусткі вергуни до чаю. Ця солодка випічка є досить економною, адже всі необхідні продукти зазвичай є на кухні.

Найважливіше — правильно замісити тісто, щоб після смаження воно стало золотистим і хрустким. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".

Як приготувати вергуни

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

молоко – 25 мл;

вершкове масло – 1 ст. л.;

сіль – дрібка;

цукор – 1 ст. л.;

борошно – 150 г;

соняшникова олія для смаження – 300/400 мл. (залежить від глибини посуду);

Спосіб приготування:

1.До яєць додати сіль, цукор, перемішати.

2.Далі молоко і масло розтоплене.

3.У два етапи замішати ледь липке тісто.

4.Розкотити його на поверхні, присипаній борошном.

5.Сформувати вергуни і смажити з обох сторін.

6.Дати вистигнути і посипати пудрою.