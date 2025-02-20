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Згадаєте дитинство: як правильно готувати тісто до легендарних вергунів (відео)

Автор
Марія Швець
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Хрумка і золотиста випічка зовні, а всередині вергуни виходять м'якими та ароматними.
Хрумка і золотиста випічка зовні, а всередині вергуни виходять м'якими та ароматними.. Фото instagram.com

Впорається навіть новачок

У дитинстві популярними стравами були не лише тертий пиріг чи цукерки "Пташине молоко", але й хрусткі вергуни до чаю. Ця солодка випічка є досить економною, адже всі необхідні продукти зазвичай є на кухні.

Найважливіше — правильно замісити тісто, щоб після смаження воно стало золотистим і хрустким. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".

Як приготувати вергуни

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • молоко – 25 мл;
  • вершкове масло – 1 ст. л.;
  • сіль – дрібка;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • борошно – 150 г;
  • соняшникова олія для смаження – 300/400 мл. (залежить від глибини посуду);

Спосіб приготування:

1.До яєць додати сіль, цукор, перемішати.

2.Далі молоко і масло розтоплене.

3.У два етапи замішати ледь липке тісто.

4.Розкотити його на поверхні, присипаній борошном.

5.Сформувати вергуни і смажити з обох сторін.

6.Дати вистигнути і посипати пудрою.

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#Випічка #Тісто #Готуємо вдома