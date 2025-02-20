Згадаєте дитинство: як правильно готувати тісто до легендарних вергунів (відео)
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У дитинстві популярними стравами були не лише тертий пиріг чи цукерки "Пташине молоко", але й хрусткі вергуни до чаю. Ця солодка випічка є досить економною, адже всі необхідні продукти зазвичай є на кухні.
Найважливіше — правильно замісити тісто, щоб після смаження воно стало золотистим і хрустким. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_kulikovska".
Як приготувати вергуни
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- молоко – 25 мл;
- вершкове масло – 1 ст. л.;
- сіль – дрібка;
- цукор – 1 ст. л.;
- борошно – 150 г;
- соняшникова олія для смаження – 300/400 мл. (залежить від глибини посуду);
Спосіб приготування:
1.До яєць додати сіль, цукор, перемішати.
2.Далі молоко і масло розтоплене.
3.У два етапи замішати ледь липке тісто.
4.Розкотити його на поверхні, присипаній борошном.
5.Сформувати вергуни і смажити з обох сторін.
6.Дати вистигнути і посипати пудрою.