Гости будут удивлены: рецепт вкусной рыбки с ананасами

Неожиданное, но вкусное сочетание вкусов

Иногда хочется чего-нибудь новенького и вкусного, но чтобы готовилось просто. Этот рецепт тушеной рыбы с ананасом и овощами – именно то, что нужно. Он не только вкусен, но и полезен, ведь содержит много овощей.

Необычным способом приготовления хека поделилась блогер viktoria__cooking в TikTok. Попробуйте приготовить рыбку по этому рецепту и, возможно, это блюдо станет одним из самых любимых.

Ингредиенты:

филе хека;

соль, перец, специи к рыбе;

стакан воды;

мука и яйца для панировки;

масло для жарки;

1 большая луковица;

1 большой красный сладкий перец;

1 банка ананасов;

250 г кетчупа;

200 г майонеза "Провансаль";

лавровый лист.

Приготовление: