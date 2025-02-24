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Гости будут удивлены: рецепт вкусной рыбки с ананасами

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Хек с ананасами
Хек с ананасами. Фото Коллаж "Телеграф"

Неожиданное, но вкусное сочетание вкусов

Иногда хочется чего-нибудь новенького и вкусного, но чтобы готовилось просто. Этот рецепт тушеной рыбы с ананасом и овощами – именно то, что нужно. Он не только вкусен, но и полезен, ведь содержит много овощей.

Необычным способом приготовления хека поделилась блогер viktoria__cooking в TikTok. Попробуйте приготовить рыбку по этому рецепту и, возможно, это блюдо станет одним из самых любимых.

Ингредиенты:

  • филе хека;
  • соль, перец, специи к рыбе;
  • стакан воды;
  • мука и яйца для панировки;
  • масло для жарки;
  • 1 большая луковица;
  • 1 большой красный сладкий перец;
  • 1 банка ананасов;
  • 250 г кетчупа;
  • 200 г майонеза "Провансаль";
  • лавровый лист.

Приготовление:

  1. Филе хека нарезаем на небольшие кусочки, перекладываем в глубокую миску, солим, перчим, добавляем специи к рыбе и перемешиваем.
  2. Вливаем стакан воды, снова перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.
  3. Панируем рыбку в муке и яйцах и обжариваем на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности.
  4. Тем временем на другой сковороде соединяем нарезанный кубиками лук, сладкий красный перец, ананасы, ананасовый сок, майонез, кетчуп и лавровый лист.
  5. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим до мягкости овощей и ананасов.
  6. Берем форму, выкладываем слой тушеных овощей, слой жареной рыбы и так чередуем, пока не закончатся ингредиенты.
  7. Когда все охладится, оставляем в холодильнике на ночь, чтобы все хорошо пропиталось.
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#Рецепт #Рыба #Ананасы #Готовим дома