Гости будут удивлены: рецепт вкусной рыбки с ананасами
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Неожиданное, но вкусное сочетание вкусов
Иногда хочется чего-нибудь новенького и вкусного, но чтобы готовилось просто. Этот рецепт тушеной рыбы с ананасом и овощами – именно то, что нужно. Он не только вкусен, но и полезен, ведь содержит много овощей.
Необычным способом приготовления хека поделилась блогер viktoria__cooking в TikTok. Попробуйте приготовить рыбку по этому рецепту и, возможно, это блюдо станет одним из самых любимых.
Ингредиенты:
- филе хека;
- соль, перец, специи к рыбе;
- стакан воды;
- мука и яйца для панировки;
- масло для жарки;
- 1 большая луковица;
- 1 большой красный сладкий перец;
- 1 банка ананасов;
- 250 г кетчупа;
- 200 г майонеза "Провансаль";
- лавровый лист.
Приготовление:
- Филе хека нарезаем на небольшие кусочки, перекладываем в глубокую миску, солим, перчим, добавляем специи к рыбе и перемешиваем.
- Вливаем стакан воды, снова перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.
- Панируем рыбку в муке и яйцах и обжариваем на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности.
- Тем временем на другой сковороде соединяем нарезанный кубиками лук, сладкий красный перец, ананасы, ананасовый сок, майонез, кетчуп и лавровый лист.
- Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим до мягкости овощей и ананасов.
- Берем форму, выкладываем слой тушеных овощей, слой жареной рыбы и так чередуем, пока не закончатся ингредиенты.
- Когда все охладится, оставляем в холодильнике на ночь, чтобы все хорошо пропиталось.