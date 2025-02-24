Про цю страву давно забули, а дарма: як смачно приготувати картопляні палюшки (відео)

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Картопля — один із найпопулярніших овочів у світі, з якого можна приготувати безліч смачних страв: зрази, деруни, кнедлики, вареники, ньоки та, звичайно ж, палюшки.

Картопляні палюшки — це ніжні й м'які галушки подовженої форми, які готуються з картопляного тіста. Вони чудово смакують як самостійна страва з вершковим маслом, сметаною чи шкварками, а також можуть бути основою для складніших страв із соусами або підливами. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "pan_fartuh".

Як приготувати картопляні палюшки

Інгредієнти

картопля – 1 кг;

кисломолочний сир – 300 г;

яйце – 1 шт.;

борошно – 300 г;

сіль;

Інгредієнти для засмажки:

сало\підчеревина – 200 г;

цибуля;

Спосіб приготування:

1.Картоплю почистити, нарізати та покласти варити.

2.З готової картоплі злити воду, розім’яти й залишити вистигати.

3.Сир подрібнити та додати до холодної картоплі, перемішати.

4.Додати яйце, посолити та перемішати.

5.Додати 1/3 борошна і перемішати.

6.1/3 борошна приспати на робочу поверхню, перекласти борошно та вимісити.

7.Посипати рештою борошна тісто і домісити.

8.Сформувати з тіста валок. Обкотити у борошні.

9.Взяти частину тіста, розкотити у тонкий валок і поділити на невеликі шматочки.

10.Долонею розкотити, мають вийти палюшки, розміром з мізинець.

11.Вкинути у киплячу воду та варити помішуючи. Витягнути їх, як тільки вони спливуть.

12.Помастити засмажкою зі шкварок і цибулі.