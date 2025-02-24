Про цю страву давно забули, а дарма: як смачно приготувати картопляні палюшки (відео)
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Картопля — один із найпопулярніших овочів у світі, з якого можна приготувати безліч смачних страв: зрази, деруни, кнедлики, вареники, ньоки та, звичайно ж, палюшки.
Картопляні палюшки — це ніжні й м'які галушки подовженої форми, які готуються з картопляного тіста. Вони чудово смакують як самостійна страва з вершковим маслом, сметаною чи шкварками, а також можуть бути основою для складніших страв із соусами або підливами. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "pan_fartuh".
Як приготувати картопляні палюшки
Інгредієнти
- картопля – 1 кг;
- кисломолочний сир – 300 г;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 300 г;
- сіль;
Інгредієнти для засмажки:
- сало\підчеревина – 200 г;
- цибуля;
Спосіб приготування:
1.Картоплю почистити, нарізати та покласти варити.
2.З готової картоплі злити воду, розім’яти й залишити вистигати.
3.Сир подрібнити та додати до холодної картоплі, перемішати.
4.Додати яйце, посолити та перемішати.
5.Додати 1/3 борошна і перемішати.
6.1/3 борошна приспати на робочу поверхню, перекласти борошно та вимісити.
7.Посипати рештою борошна тісто і домісити.
8.Сформувати з тіста валок. Обкотити у борошні.
9.Взяти частину тіста, розкотити у тонкий валок і поділити на невеликі шматочки.
10.Долонею розкотити, мають вийти палюшки, розміром з мізинець.
11.Вкинути у киплячу воду та варити помішуючи. Витягнути їх, як тільки вони спливуть.
12.Помастити засмажкою зі шкварок і цибулі.