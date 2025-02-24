Об этом блюде давно забыли, а зря: как вкусно приготовить картофельные палюшки (видео)

Понравятся всей семье

Картофель – один из самых популярных овощей в мире, из которого можно приготовить множество вкусных блюд: зразы, драники, кнедлики, вареники, ньоки и, конечно же, палюшки.

Картофельные палюшки – это нежные и мягкие клецки удлиненной формы, которые готовятся из картофельного теста. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо со сливочным маслом, сметаной или шкварками, а также могут служить основой для более сложных блюд с соусами или подливами. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "pan_fartuh".

Как приготовить картофельные палюшки

Ингредиенты

картофель – 1 кг;

творог – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 300 г;

соль;

Ингредиенты для зажарки:

сало\подбрюшина – 200 г;

лук;

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, нарезать и положить варить.

2.Из готового картофеля слить воду, размять и оставить остывать.

3. Сыр измельчить и добавить в холодный картофель, перемешать.

4.Добавить яйцо, посолить и перемешать.

5.Добавить 1/3 муки и перемешать.

6.1/3 муки высыпать на рабочую поверхность, переложить муку и вымесить.

7.Посыпать остальной мукой тесто и примесить.

8.Сформировать из теста валок. Обкатать в муке.

9.Взять часть теста, раскатать в тонкий валок и поделить на небольшие кусочки.

10. Ладонью раскатать, должны получиться палюшки, размером с мизинец.

11.Вкинуть в кипящую воду и варить помешивая. Вытащить их, как только они всплывут.

12.Помазать зажаркой из шкварок и лука.