Об этом блюде давно забыли, а зря: как вкусно приготовить картофельные палюшки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Понравятся всей семье
Картофель – один из самых популярных овощей в мире, из которого можно приготовить множество вкусных блюд: зразы, драники, кнедлики, вареники, ньоки и, конечно же, палюшки.
Картофельные палюшки – это нежные и мягкие клецки удлиненной формы, которые готовятся из картофельного теста. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо со сливочным маслом, сметаной или шкварками, а также могут служить основой для более сложных блюд с соусами или подливами. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "pan_fartuh".
Как приготовить картофельные палюшки
Ингредиенты
- картофель – 1 кг;
- творог – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 300 г;
- соль;
Ингредиенты для зажарки:
- сало\подбрюшина – 200 г;
- лук;
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, нарезать и положить варить.
2.Из готового картофеля слить воду, размять и оставить остывать.
3. Сыр измельчить и добавить в холодный картофель, перемешать.
4.Добавить яйцо, посолить и перемешать.
5.Добавить 1/3 муки и перемешать.
6.1/3 муки высыпать на рабочую поверхность, переложить муку и вымесить.
7.Посыпать остальной мукой тесто и примесить.
8.Сформировать из теста валок. Обкатать в муке.
9.Взять часть теста, раскатать в тонкий валок и поделить на небольшие кусочки.
10. Ладонью раскатать, должны получиться палюшки, размером с мизинец.
11.Вкинуть в кипящую воду и варить помешивая. Вытащить их, как только они всплывут.
12.Помазать зажаркой из шкварок и лука.