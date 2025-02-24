Заварне тісто — секрет найніжніших вареників: як приготувати особливо смачно (відео)
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Такі вареники виходять дуже смачними та ситними
Побутує думка, що основна страва, яку їдять на Масляну — це млинці. До речі, ми ділились вдалим рецептом. Однак у українців сиропусний тиждень завжди супроводжувався приготуванням вареників.
На кулінарному ютуб-каналі "Простіше простого" розповіли, як приготувати чудові вареники з капустою. Секрет — у заварному тісті; воно легко ліпиться, не рветься і чудово підходить для будь-якої начинки.
Інгредієнти для тіста:
- Борошно — 420 г (+ для розкочування)
- Окріп — 220 мл
- Олія — 2 ст. л.
- Сіль — 2 дрібки
Для начинки:
- Капуста — 900 г
- Морква — 1 шт
- Цибуля — 1 шт
- Томатна паста — 120 г
- Сухий мелений часник — 1/3 ч. л.
- Сіль та перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте капусту та цибулю. Натріть моркву на дрібній тертці. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте цибулю до напівготовності.
- Додайте моркву та обсмажте разом. Додайте капусту, накрийте кришкою та тушкуйте, поки капуста не зменшиться в об'ємі.
- Зменште вогонь до мінімуму, перемішайте овочі та тушкуйте без кришки. Потім додайте томатну пасту, часник, сіль та перець.
- Накрийте кришкою та тушкуйте до готовності капусти. Готову начинку залишіть, щоб охолола.
- Для тіста у миску просійте борошно, додайте сіль та олію. Влийте окріп та ретельно перемішайте ложкою. Коли тісто трохи охолоне, замісіть його руками. Перекладіть тісто в пакет та залиште на 20 хвилин.
- Присипте стіл борошном та розкатайте тісто в пласт товщиною 5 мм. Виріжте кружечки склянкою, кожен із них розтягніть пальцями. Викладіть начинку на центр кожного кружечка та заліпіть краї, формуючи вареник.
- Закип'ятіть підсолену воду. Опустіть вареники в киплячу воду та варіть 2-3 хвилини після того, як вони спливуть.
Подавати ці вареники найсмачніше гарячими, зі сметаною або маслом. Також ми ділились рецептом апетитних палюшок.