Заварне тісто — секрет найніжніших вареників: як приготувати особливо смачно (відео)

Такі вареники виходять дуже смачними та ситними

Побутує думка, що основна страва, яку їдять на Масляну — це млинці. До речі, ми ділились вдалим рецептом. Однак у українців сиропусний тиждень завжди супроводжувався приготуванням вареників.

На кулінарному ютуб-каналі "Простіше простого" розповіли, як приготувати чудові вареники з капустою. Секрет — у заварному тісті; воно легко ліпиться, не рветься і чудово підходить для будь-якої начинки.

Інгредієнти для тіста:

Борошно — 420 г (+ для розкочування)

Окріп — 220 мл

Олія — 2 ст. л.

Сіль — 2 дрібки

Для начинки:

Капуста — 900 г

Морква — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Томатна паста — 120 г

Сухий мелений часник — 1/3 ч. л.

Сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте капусту та цибулю. Натріть моркву на дрібній тертці. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте цибулю до напівготовності. Додайте моркву та обсмажте разом. Додайте капусту, накрийте кришкою та тушкуйте, поки капуста не зменшиться в об'ємі. Зменште вогонь до мінімуму, перемішайте овочі та тушкуйте без кришки. Потім додайте томатну пасту, часник, сіль та перець. Накрийте кришкою та тушкуйте до готовності капусти. Готову начинку залишіть, щоб охолола. Для тіста у миску просійте борошно, додайте сіль та олію. Влийте окріп та ретельно перемішайте ложкою. Коли тісто трохи охолоне, замісіть його руками. Перекладіть тісто в пакет та залиште на 20 хвилин. Присипте стіл борошном та розкатайте тісто в пласт товщиною 5 мм. Виріжте кружечки склянкою, кожен із них розтягніть пальцями. Викладіть начинку на центр кожного кружечка та заліпіть краї, формуючи вареник. Закип'ятіть підсолену воду. Опустіть вареники в киплячу воду та варіть 2-3 хвилини після того, як вони спливуть.

Подавати ці вареники найсмачніше гарячими, зі сметаною або маслом. Також ми ділились рецептом апетитних палюшок.