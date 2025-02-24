Заварное тесто – секрет нежнейших вареников: как приготовить особенно вкусно (видео)

Такие вареники получаются очень вкусными и сытными.

Бытует мнение, что основное блюдо, которое едят на Масленицу – это блины. Кстати, мы делились удачным рецептом. Однако у украинцев сиропусная неделя всегда сопровождалась приготовлением вареников.

На кулинарном ютуб-канале "Проще простого" рассказали, как приготовить отличные вареники с капустой. Секрет – в заварном тесте; оно легко лепится, не рвется и отлично подходит для любой начинки.

Ингредиенты для теста:

Мука — 420 г (+ для раскатки)

кипяток — 220 мл

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 2 щепотки

Для начинки:

Капуста — 900 г

Морковь — 1 шт

Лук — 1 шт

Томатная паста — 120 г

Сухой молотый чеснок – 1/3 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежьте капусту и лук. Натрите морковь на мелкой терке. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до полуготовности. Добавьте морковь и обжарьте вместе. Добавьте капусту, накройте крышкой и тушите, пока капуста не упадет в объеме. Убавьте огонь до минимума, перемешайте овощи и тушите без крышки. Затем добавьте томатную пасту, чеснок, соль и перец. Накройте крышкой и тушите до готовности капусты. Готовую начинку оставьте, чтобы остыла. Для теста в миску просейте муку, добавьте соль и растительное масло. Влейте кипяток и тщательно перемешайте ложкой. Когда тесто немного остынет, замесите его руками. Переложите тесто в пакет и оставьте на 20 минут. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Вырежьте кружочки стаканом, каждый из них растяните пальцами. Выложите начинку на центр каждого кружочка и залепите края, формируя вареник. Вскипятите подсоленную воду. Опустите вареники в кипящую воду и варите 2-3 минуты после того, как они всплывут.

Подавать эти вареники вкуснее всего горячими, со сметаной или маслом. Также мы делились рецептом аппетитных палюшок.