Найкращий рецепт тіста на вареники: виходить м’яке, не рветься і не розварюється (відео)

Таке тісто ідеально підходить для вареників та пельменів

Почалась Масляна, або ж Колодій. Традиційно в цей тиждень їдять страви з кисломолочним сиром, сметаною та маслом. Ми розповідали, як приготувати апетитні палюшки. Тепер ділимось рецептом смачних вареників.

Запорука смачних вареників — це правильне тісто. Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко поділилась на своєму ютуб-каналі рецептом ідеального тіста. Воно універсальне, тому підходить і для вареників, і для пельменів.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 500 г

яйця — 1 шт

сіль — 0,5 ч. л.

олія — 25 г

вода — 250 мл

Для начинки:

сир кисломолочний — 400 г цукор — 3-4 ст. л. ванілін масло вершкове — 40 г сметана — 100 г

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте борошно, олію та яйце, розтираючи до утворення крихти. Влийте дуже гарячу воду та швидко замісіть тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Вимішуйте тісто до гладкого та однорідного стану, при необхідності додаючи трохи борошна. Загорніть його в плівку та залиште на 10-15 хвилин "відпочити". Для начинки подрібніть сир за допомогою блендера або протріть через сито. Додайте цукор, ванілін та дрібку солі, все перемішайте. Розділіть тісто на дві частини. Присипте робочу поверхню борошном та розкатайте в тонкий пласт. Виріжте кружечки за допомогою склянки або спеціальної форми. Викладіть начинку в центр кожного кружечка. Заліпіть краї, формуючи вареник. У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Обережно опустіть вареники в киплячу воду. Варіть вареники 2 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню. Їх можна їсти одразу, а можна додатково запекти. Розігрійте духовку до 160°C. Змастіть форму для запікання вершковим маслом та присипте цукром. Викладіть відварені вареники у форму, додайте масло і перемішайте. Запікайте вареники 35-45 хвилин до золотистого кольору.

Подавати такі вареники найсмачніше гарячими, зі сметаною, варенням чи свіжими ягодами. Також ми ділились рецептом чудового пирога з млинців.