Найкращий рецепт тіста на вареники: виходить м’яке, не рветься і не розварюється (відео)
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Таке тісто ідеально підходить для вареників та пельменів
Почалась Масляна, або ж Колодій. Традиційно в цей тиждень їдять страви з кисломолочним сиром, сметаною та маслом. Ми розповідали, як приготувати апетитні палюшки. Тепер ділимось рецептом смачних вареників.
Запорука смачних вареників — це правильне тісто. Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко поділилась на своєму ютуб-каналі рецептом ідеального тіста. Воно універсальне, тому підходить і для вареників, і для пельменів.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 500 г
- яйця — 1 шт
- сіль — 0,5 ч. л.
- олія — 25 г
- вода — 250 мл
Для начинки:
- сир кисломолочний — 400 г
- цукор — 3-4 ст. л.
- ванілін
- масло вершкове — 40 г
- сметана — 100 г
Спосіб приготування:
- У великій мисці змішайте борошно, олію та яйце, розтираючи до утворення крихти. Влийте дуже гарячу воду та швидко замісіть тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Вимішуйте тісто до гладкого та однорідного стану, при необхідності додаючи трохи борошна. Загорніть його в плівку та залиште на 10-15 хвилин "відпочити".
- Для начинки подрібніть сир за допомогою блендера або протріть через сито. Додайте цукор, ванілін та дрібку солі, все перемішайте.
- Розділіть тісто на дві частини. Присипте робочу поверхню борошном та розкатайте в тонкий пласт.
- Виріжте кружечки за допомогою склянки або спеціальної форми. Викладіть начинку в центр кожного кружечка. Заліпіть краї, формуючи вареник.
- У великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Обережно опустіть вареники в киплячу воду.
- Варіть вареники 2 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню. Їх можна їсти одразу, а можна додатково запекти.
- Розігрійте духовку до 160°C. Змастіть форму для запікання вершковим маслом та присипте цукром. Викладіть відварені вареники у форму, додайте масло і перемішайте. Запікайте вареники 35-45 хвилин до золотистого кольору.
Подавати такі вареники найсмачніше гарячими, зі сметаною, варенням чи свіжими ягодами. Також ми ділились рецептом чудового пирога з млинців.