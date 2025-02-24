Лучший рецепт теста на вареники: получается мягкое, не рвется и не разваривается (видео)

Такое тесто идеально подходит для вареников и пельменей

Началась Масленица, или Колодий. Традиционно в эту неделю едят блюда с творогом, сметаной и маслом. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные палюшки. Теперь делимся рецептом вкусных вареников.

Залог вкусных вареников – это правильное тесто. Кулинарная блоггерша Екатерина Тарасенко поделилась на своем ютуб-канале рецептом идеального теста. Оно универсально, потому подходит и для вареников, и для пельменей.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 500 г

яйца — 1 шт

соль — 0,5 ч. л.

масло — 25 г

вода — 250 мл

Для начинки:

сыр кисломолочный — 400 г сахар – 3-4 ст. ванилин масло сливочное — 40 г сметана — 100 г

Способ приготовления:

В большой миске смешайте муку, растительное масло и яйцо, растирая до образования крошки. Влейте горячую воду и быстро замесите тесто сначала лопаткой, а затем руками. Вымешивайте тесто до гладкого и однородного состояния, при необходимости добавляя немного муки. Заверните его в пленку и оставьте на 10-15 минут "отдохнуть". Для начинки измельчите творог с помощью блендера или протрите через сито. Добавьте сахар, ванилин и щепотку соли, все перемешайте. Разделите тесто на две части. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте кружочки с помощью стакана или специальной формы. Выложите начинку в центр каждого кружочка. Залепите края, формируя вареник. В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Осторожно опустите вареники в кипящую воду. Варите вареники 2 минуты после того, как они всплывут на поверхность. Их можно есть сразу, а можно дополнительно запечь. Разогрейте духовой шкаф до 160°C. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и присыпьте сахаром. Выложите отварные вареники в форму, добавьте масло и перемешайте. Запекайте вареники 35-45 минут до золотистого цвета.

Подавать такие вареники вкуснее всего горячими, со сметаной, вареньем или свежими ягодами. Также мы делились рецептом чудесного пирога из блинов.