Впорається навіть дитина: рецепт класичних американських панкейків (відео)
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Неймовірно ніжні та смачні панкейки
Деякі люди на сніданок обирають запіканку, інші полюбляють сирний пиріг з лаваша, а комусь більше до смаку ніжні панкейки. Ця страва готується доволі просто, виходить повітряною та ароматною.
Сьогодні ми хочемо поділитися чудовим рецептом цих млинців, який було опубліковано на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати смачні панкейки
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 3 ст. л. цукру;
- 280 мл молока;
- 300 г борошна;
- 12 г розпушувача(~2 ч. л.);
- 20 г вершкового масла;
- дрібка солі, ваніль;
Спосіб приготування:
1.Яйця змішати з цукром, ванільним цукром, і дрібкою солі, розтопленим маслом.
2.Просіяти борошно, додати розпушувач. Перемішати та потрохи налити молоко, ретельно розмішуючи.
3.На сковорідці з краплею олії влити одну столову ложку тіста, сформувати млинець, обсмажити з одного боку, перевернути та обсмажити з іншого боку.