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Впорається навіть дитина: рецепт класичних американських панкейків (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Ідеально на сніданок
Ідеально на сніданок. Фото instagram.com

Неймовірно ніжні та смачні панкейки

Деякі люди на сніданок обирають запіканку, інші полюбляють сирний пиріг з лаваша, а комусь більше до смаку ніжні панкейки. Ця страва готується доволі просто, виходить повітряною та ароматною.

Сьогодні ми хочемо поділитися чудовим рецептом цих млинців, який було опубліковано на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати смачні панкейки

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 280 мл молока;
  • 300 г борошна;
  • 12 г розпушувача(~2 ч. л.);
  • 20 г вершкового масла;
  • дрібка солі, ваніль;

Спосіб приготування:

1.Яйця змішати з цукром, ванільним цукром, і дрібкою солі, розтопленим маслом.

2.Просіяти борошно, додати розпушувач. Перемішати та потрохи налити молоко, ретельно розмішуючи.

3.На сковорідці з краплею олії влити одну столову ложку тіста, сформувати млинець, обсмажити з одного боку, перевернути та обсмажити з іншого боку.

Теги:
#Випічка #Панкейкі #Готуємо вдома