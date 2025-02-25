Впорається навіть дитина: рецепт класичних американських панкейків (відео)

Неймовірно ніжні та смачні панкейки

Деякі люди на сніданок обирають запіканку, інші полюбляють сирний пиріг з лаваша, а комусь більше до смаку ніжні панкейки. Ця страва готується доволі просто, виходить повітряною та ароматною.

Сьогодні ми хочемо поділитися чудовим рецептом цих млинців, який було опубліковано на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати смачні панкейки

Інгредієнти:

2 яйця;

3 ст. л. цукру;

280 мл молока;

300 г борошна;

12 г розпушувача(~2 ч. л.);

20 г вершкового масла;

дрібка солі, ваніль;

Спосіб приготування:

1.Яйця змішати з цукром, ванільним цукром, і дрібкою солі, розтопленим маслом.

2.Просіяти борошно, додати розпушувач. Перемішати та потрохи налити молоко, ретельно розмішуючи.

3.На сковорідці з краплею олії влити одну столову ложку тіста, сформувати млинець, обсмажити з одного боку, перевернути та обсмажити з іншого боку.