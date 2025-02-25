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Справится даже ребенок: рецепт классических американских панкейков (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Идеально на завтрак
Идеально на завтрак. Фото instagram.com

Невероятно нежные и вкусные панкейки.

Некоторые люди на завтрак выбирают запеканку, другие любят творожный пирог из лаваша, а кому-то больше по вкусу нежные панкейки. Это блюдо готовится довольно просто, получается воздушным и ароматным.

Сегодня мы хотим поделиться прекрасным рецептом этих блинов, который был опубликован на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить вкусные панкейки

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 280 мл молока;
  • 300 г муки;
  • 12 г разрыхлителя(~2 ч. л.);
  • 20 г сливочного масла;
  • щепотка соли, ваниль;

Способ приготовления:

1.Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, и щепоткой соли, растопленным маслом.

2.Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать и понемногу налить молоко, тщательно размешивая.

3.На сковороде с каплей масла влить одну столовую ложку теста, сформовать блинчик, обжарить с одной стороны, перевернуть и обжарить с другой стороны.

Теги:
#Выпечка #Панкейки #Готовим дома