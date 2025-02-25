Справится даже ребенок: рецепт классических американских панкейков (видео)
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Невероятно нежные и вкусные панкейки.
Некоторые люди на завтрак выбирают запеканку, другие любят творожный пирог из лаваша, а кому-то больше по вкусу нежные панкейки. Это блюдо готовится довольно просто, получается воздушным и ароматным.
Сегодня мы хотим поделиться прекрасным рецептом этих блинов, который был опубликован на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить вкусные панкейки
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 3 ст. л. сахара;
- 280 мл молока;
- 300 г муки;
- 12 г разрыхлителя(~2 ч. л.);
- 20 г сливочного масла;
- щепотка соли, ваниль;
Способ приготовления:
1.Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, и щепоткой соли, растопленным маслом.
2.Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать и понемногу налить молоко, тщательно размешивая.
3.На сковороде с каплей масла влить одну столовую ложку теста, сформовать блинчик, обжарить с одной стороны, перевернуть и обжарить с другой стороны.