Справится даже ребенок: рецепт классических американских панкейков (видео)

Невероятно нежные и вкусные панкейки.

Некоторые люди на завтрак выбирают запеканку, другие любят творожный пирог из лаваша, а кому-то больше по вкусу нежные панкейки. Это блюдо готовится довольно просто, получается воздушным и ароматным.

Сегодня мы хотим поделиться прекрасным рецептом этих блинов, который был опубликован на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить вкусные панкейки

Ингредиенты:

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

280 мл молока;

300 г муки;

12 г разрыхлителя(~2 ч. л.);

20 г сливочного масла;

щепотка соли, ваниль;

Способ приготовления:

1.Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, и щепоткой соли, растопленным маслом.

2.Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать и понемногу налить молоко, тщательно размешивая.

3.На сковороде с каплей масла влить одну столовую ложку теста, сформовать блинчик, обжарить с одной стороны, перевернуть и обжарить с другой стороны.