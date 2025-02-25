З тістом вовтузитися не доведеться: ці ліниві чебуреки одразу зметуть з тарілки (відео)
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Мінімум часу та сил
Грузинська кухня – це не лише всесвітньо відомі хачапурі та хінкалі. Вона радує різноманіттям смаків, простотою приготування та ситністю страв.
Якщо ви любите хрустку скоринку та соковиту м’ясну начинку, але не хочете вовтузитися з тістом, у нас є ідеальний варіант – ліниві чебуреки з лаваша. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "coooking.she".
Як приготувати ліниві чебуреки
Інгредієнти:
- фарш будь-який – 250 г;
- цибулина;
- мікс зелені (зелена цибуля, петрушка, кріп);
- яйце – 1 шт.;
- тортилья/круглий лаваш;
- вода;
- сіль+перець;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати нарізану цибулю, яйце, воду, спеції, зелень і перемішати.
2.Викласти фарш на лаваш, загорнути.
3.Обсмажити на сковороді з обох боків.