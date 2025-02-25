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З тістом вовтузитися не доведеться: ці ліниві чебуреки одразу зметуть з тарілки (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні та прості хачапурі, для швидкого сніданку
Смачні та прості хачапурі, для швидкого сніданку. Фото instagram.com

Мінімум часу та сил

Грузинська кухня – це не лише всесвітньо відомі хачапурі та хінкалі. Вона радує різноманіттям смаків, простотою приготування та ситністю страв.

Якщо ви любите хрустку скоринку та соковиту м’ясну начинку, але не хочете вовтузитися з тістом, у нас є ідеальний варіант – ліниві чебуреки з лаваша. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати ліниві чебуреки

Інгредієнти:

  • фарш будь-який – 250 г;
  • цибулина;
  • мікс зелені (зелена цибуля, петрушка, кріп);
  • яйце – 1 шт.;
  • тортилья/круглий лаваш;
  • вода;
  • сіль+перець;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати нарізану цибулю, яйце, воду, спеції, зелень і перемішати.

2.Викласти фарш на лаваш, загорнути.

3.Обсмажити на сковороді з обох боків.

Теги:
#Лаваш #Чебуреки #Готуємо вдома