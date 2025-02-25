З тістом вовтузитися не доведеться: ці ліниві чебуреки одразу зметуть з тарілки (відео)

Мінімум часу та сил

Грузинська кухня – це не лише всесвітньо відомі хачапурі та хінкалі. Вона радує різноманіттям смаків, простотою приготування та ситністю страв.

Якщо ви любите хрустку скоринку та соковиту м’ясну начинку, але не хочете вовтузитися з тістом, у нас є ідеальний варіант – ліниві чебуреки з лаваша. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати ліниві чебуреки

Інгредієнти:

фарш будь-який – 250 г;

цибулина;

мікс зелені (зелена цибуля, петрушка, кріп);

яйце – 1 шт.;

тортилья/круглий лаваш;

вода;

сіль+перець;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати нарізану цибулю, яйце, воду, спеції, зелень і перемішати.

2.Викласти фарш на лаваш, загорнути.

3.Обсмажити на сковороді з обох боків.