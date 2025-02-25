С тестом возиться не придется: эти ленивые чебуреки сразу сметут с тарелки (видео)

Минимум времени и сил

Грузинская кухня – это не только всемирно известные хачапури и хинкали. Она радует разнообразием вкусов, простотой приготовления и сытностью блюд.

Если вы любите хрустящую корочку и сочную мясную начинку, но не хотите возиться с тестом, у нас есть идеальный вариант – ленивые чебуреки из лаваша. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить ленивые чебуреки

Ингредиенты:

фарш любой – 250 г;

луковица;

микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп);

яйцо – 1 шт.;

тортилья/круглый лаваш;

вода;

соль+перец;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить нарезанный лук, яйцо, воду, специи, зелень и перемешать.

2.Выложить фарш на лаваш, завернуть.

3.Обжарить на сковороде с обеих сторон.