С тестом возиться не придется: эти ленивые чебуреки сразу сметут с тарелки (видео)
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Минимум времени и сил
Грузинская кухня – это не только всемирно известные хачапури и хинкали. Она радует разнообразием вкусов, простотой приготовления и сытностью блюд.
Если вы любите хрустящую корочку и сочную мясную начинку, но не хотите возиться с тестом, у нас есть идеальный вариант – ленивые чебуреки из лаваша. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "coooking.she".
Как приготовить ленивые чебуреки
Ингредиенты:
- фарш любой – 250 г;
- луковица;
- микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп);
- яйцо – 1 шт.;
- тортилья/круглый лаваш;
- вода;
- соль+перец;
Способ приготовления:
1.К фаршу добавить нарезанный лук, яйцо, воду, специи, зелень и перемешать.
2.Выложить фарш на лаваш, завернуть.
3.Обжарить на сковороде с обеих сторон.