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С тестом возиться не придется: эти ленивые чебуреки сразу сметут с тарелки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные и простые хачапури для быстрого завтрака
Вкусные и простые хачапури для быстрого завтрака. Фото instagram.com

Минимум времени и сил

Грузинская кухня – это не только всемирно известные хачапури и хинкали. Она радует разнообразием вкусов, простотой приготовления и сытностью блюд.

Если вы любите хрустящую корочку и сочную мясную начинку, но не хотите возиться с тестом, у нас есть идеальный вариант – ленивые чебуреки из лаваша. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить ленивые чебуреки

Ингредиенты:

  • фарш любой – 250 г;
  • луковица;
  • микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп);
  • яйцо – 1 шт.;
  • тортилья/круглый лаваш;
  • вода;
  • соль+перец;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить нарезанный лук, яйцо, воду, специи, зелень и перемешать.

2.Выложить фарш на лаваш, завернуть.

3.Обжарить на сковороде с обеих сторон.

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#Лаваш #Чебуреки #Готовим дома