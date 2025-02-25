Ніжні, еластичні, з дірочками: ідеальний рецепт млинців на Масницю (відео)
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Млинці виходять золотистими, ажурними та не рвуться при випіканні
Незабаром Масниця – час, коли на кожній кухні панує аромат свіжоспечених млинців. Рецептів цієї смакоти існує безліч: від пухких американських панкейків до традиційних тонких млинців.
Сьогодні ми пропонуємо вам щось особливе – ідеальні еластичні млинці з дірочками! Вони ніжні, м’які, прекрасно згортаються та буквально тануть у роті. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати ажурні млинці з дірочками
Інгредієнти
- кефір жирний – 400 мл;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- борошно – 250 г;
- молоко – 250 мл;
- олія – 50 мл;
- сіль;
Спосіб приготування:
1.До кефіру додати цукор, сіль та соду, перемішати.
2.Додати яйця та борошно, перемішати.
3.Залити дуже гаряче молоко з олією, перемішати.
4.Посмажити млинці на гарячій пательні, змащеній олією.