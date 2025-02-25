Ніжні, еластичні, з дірочками: ідеальний рецепт млинців на Масницю (відео)

Млинці виходять золотистими, ажурними та не рвуться при випіканні

Незабаром Масниця – час, коли на кожній кухні панує аромат свіжоспечених млинців. Рецептів цієї смакоти існує безліч: від пухких американських панкейків до традиційних тонких млинців.

Сьогодні ми пропонуємо вам щось особливе – ідеальні еластичні млинці з дірочками! Вони ніжні, м’які, прекрасно згортаються та буквально тануть у роті. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати ажурні млинці з дірочками

Інгредієнти

кефір жирний – 400 мл;

яйця – 2 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

борошно – 250 г;

молоко – 250 мл;

олія – 50 мл;

сіль;

Спосіб приготування:

1.До кефіру додати цукор, сіль та соду, перемішати.

2.Додати яйця та борошно, перемішати.

3.Залити дуже гаряче молоко з олією, перемішати.

4.Посмажити млинці на гарячій пательні, змащеній олією.