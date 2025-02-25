Нежные, эластичные, с дырочками: идеальный рецепт блинов на Масленицу (видео)

Блинчики получаются золотистыми, ажурными и не рвутся при выпекании

Вскоре Масленица – время, когда на каждой кухне царит аромат свежеиспеченных блинов. Рецептов этой вкусности существует множество: от пухлых американских панкейков до традиционных тонких блинчиков.

Сегодня мы предлагаем вам что-то особенное – идеальные эластичные блины с дырочками! Они нежные, мягкие, прекрасно сворачиваются и буквально тают во рту. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить блинчики с дырочками

Ингредиенты

кефир жирный – 400 мл;

яйца – 2 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

мука – 250 г;

молоко – 250 мл;

масло – 50 мл;

соль;

Способ приготовления:

1.К кефиру добавить сахар, соль и соду, перемешать.

2.Добавить яйца и муку, перемешать.

3.Залить очень горячее молоко с растительным маслом, перемешать.

4.Пожарить блины на горячей сковороде, смазанном маслом.