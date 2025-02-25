Нежные, эластичные, с дырочками: идеальный рецепт блинов на Масленицу (видео)
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Блинчики получаются золотистыми, ажурными и не рвутся при выпекании
Вскоре Масленица – время, когда на каждой кухне царит аромат свежеиспеченных блинов. Рецептов этой вкусности существует множество: от пухлых американских панкейков до традиционных тонких блинчиков.
Сегодня мы предлагаем вам что-то особенное – идеальные эластичные блины с дырочками! Они нежные, мягкие, прекрасно сворачиваются и буквально тают во рту. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить блинчики с дырочками
Ингредиенты
- кефир жирный – 400 мл;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 1 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- мука – 250 г;
- молоко – 250 мл;
- масло – 50 мл;
- соль;
Способ приготовления:
1.К кефиру добавить сахар, соль и соду, перемешать.
2.Добавить яйца и муку, перемешать.
3.Залить очень горячее молоко с растительным маслом, перемешать.
4.Пожарить блины на горячей сковороде, смазанном маслом.