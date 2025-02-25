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Нежные, эластичные, с дырочками: идеальный рецепт блинов на Масленицу (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Тонкие, румяные, с дырочками
Тонкие, румяные, с дырочками. Фото instagram.com

Блинчики получаются золотистыми, ажурными и не рвутся при выпекании

Вскоре Масленица – время, когда на каждой кухне царит аромат свежеиспеченных блинов. Рецептов этой вкусности существует множество: от пухлых американских панкейков до традиционных тонких блинчиков.

Сегодня мы предлагаем вам что-то особенное – идеальные эластичные блины с дырочками! Они нежные, мягкие, прекрасно сворачиваются и буквально тают во рту. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить блинчики с дырочками

Ингредиенты

  • кефир жирный – 400 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • мука – 250 г;
  • молоко – 250 мл;
  • масло – 50 мл;
  • соль;

Способ приготовления:

1.К кефиру добавить сахар, соль и соду, перемешать.

2.Добавить яйца и муку, перемешать.

3.Залить очень горячее молоко с растительным маслом, перемешать.

4.Пожарить блины на горячей сковороде, смазанном маслом.

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#Выпечка #Блины #Готовим дома