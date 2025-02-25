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Швидка та ситна вечеря для всієї родини: рецепт картопляної запіканки з ковбасками та овочами

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Готується дуже просто
Готується дуже просто. Фото Instagram/lilika_cooking, колаж "Телеграф"

Простіше не придумаєш: смачна вечеря на кожен день

Після важкого дня часто хочеться чогось смачненького та поживного на вечерю, але щоб готувалося швидко та легко. У такому випадку можна приготувати сирний крем-суп. Але й картопляна запіканка з ковбасками та овочевою заливкою теж чудово підійде.

Готувати запіканку дуже просто: потрібно лише підготувати всі інгредієнти, а потім запекти їх у духовці. І вже за короткий час ви зможете насолоджуватися ароматною та апетитною вечерею, яка сподобається всій родині.

Рецепт цієї чудової запіканки опублікувала на сторінці в Instagram блогерка lilika_cooking.

Інгредієнти:

  • 800 г картоплі;
  • 4-5 яєць;
  • 200 г ковбасок;
  • 2 середні помідори;
  • 3 ст.л сметани чи майонезу;
  • зелень;
  • сіль, перець, приправа до картоплі;
  • жменя кукурудзи.

Етапи приготування:

  1. Картоплю нарізаємо тоненько, додаємо сіль, перець, приправу до картоплі, перемішуємо, викладаємо у форму, ставимо запікати при 180 градусах 30 хвилин.
  2. До яєць додаємо сіль, майонез, чи сметану та збиваємо.
  3. До яєчної суміші додаємо сир, помідори, зелень, кукурудзу та нарізані ковбаски. Перемішуємо.
  4. Викладаємо суміш на картоплю та запікаємо ще 15 хвилин.
Теги:
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