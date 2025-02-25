Швидка та ситна вечеря для всієї родини: рецепт картопляної запіканки з ковбасками та овочами
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Простіше не придумаєш: смачна вечеря на кожен день
Після важкого дня часто хочеться чогось смачненького та поживного на вечерю, але щоб готувалося швидко та легко. У такому випадку можна приготувати сирний крем-суп. Але й картопляна запіканка з ковбасками та овочевою заливкою теж чудово підійде.
Готувати запіканку дуже просто: потрібно лише підготувати всі інгредієнти, а потім запекти їх у духовці. І вже за короткий час ви зможете насолоджуватися ароматною та апетитною вечерею, яка сподобається всій родині.
Рецепт цієї чудової запіканки опублікувала на сторінці в Instagram блогерка lilika_cooking.
Інгредієнти:
- 800 г картоплі;
- 4-5 яєць;
- 200 г ковбасок;
- 2 середні помідори;
- 3 ст.л сметани чи майонезу;
- зелень;
- сіль, перець, приправа до картоплі;
- жменя кукурудзи.
Етапи приготування:
- Картоплю нарізаємо тоненько, додаємо сіль, перець, приправу до картоплі, перемішуємо, викладаємо у форму, ставимо запікати при 180 градусах 30 хвилин.
- До яєць додаємо сіль, майонез, чи сметану та збиваємо.
- До яєчної суміші додаємо сир, помідори, зелень, кукурудзу та нарізані ковбаски. Перемішуємо.
- Викладаємо суміш на картоплю та запікаємо ще 15 хвилин.