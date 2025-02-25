Швидка та ситна вечеря для всієї родини: рецепт картопляної запіканки з ковбасками та овочами

Простіше не придумаєш: смачна вечеря на кожен день

Після важкого дня часто хочеться чогось смачненького та поживного на вечерю, але щоб готувалося швидко та легко. У такому випадку можна приготувати сирний крем-суп. Але й картопляна запіканка з ковбасками та овочевою заливкою теж чудово підійде.

Готувати запіканку дуже просто: потрібно лише підготувати всі інгредієнти, а потім запекти їх у духовці. І вже за короткий час ви зможете насолоджуватися ароматною та апетитною вечерею, яка сподобається всій родині.

Рецепт цієї чудової запіканки опублікувала на сторінці в Instagram блогерка lilika_cooking.

Інгредієнти:

800 г картоплі;

4-5 яєць;

200 г ковбасок;

2 середні помідори;

3 ст.л сметани чи майонезу;

зелень;

сіль, перець, приправа до картоплі;

жменя кукурудзи.

Етапи приготування: