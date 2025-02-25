Быстрый и сытный ужин для всей семьи: рецепт картофельной запеканки с колбасками и овощами

Проще не придумаешь: вкусный ужин на каждый день

После тяжелого дня часто хочется чего-нибудь вкусненького и питательного на ужин, но чтобы готовилось быстро и легко. В таком случае можно приготовить сырный крем-суп. Но и картофельная запеканка с колбасками и овощами тоже отлично подойдет.

Готовить запеканку очень просто: нужно только подготовить все ингредиенты, а затем запечь их в духовке. И уже через короткое время вы сможете наслаждаться ароматным и аппетитным ужином, который понравится всей семье.

Рецепт этой замечательной запеканки опубликовала на странице в Instagram блогер lilika_cooking.

Ингредиенты:

800 г картофеля;

4-5 яиц;

200 г колбасок;

2 средних помидора;

3 ст.л сметаны или майонеза;

зелень;

соль, перец, приправа к картофелю;

горсть кукурузы.

Этапы приготовления: