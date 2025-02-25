Быстрый и сытный ужин для всей семьи: рецепт картофельной запеканки с колбасками и овощами
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Проще не придумаешь: вкусный ужин на каждый день
После тяжелого дня часто хочется чего-нибудь вкусненького и питательного на ужин, но чтобы готовилось быстро и легко. В таком случае можно приготовить сырный крем-суп. Но и картофельная запеканка с колбасками и овощами тоже отлично подойдет.
Готовить запеканку очень просто: нужно только подготовить все ингредиенты, а затем запечь их в духовке. И уже через короткое время вы сможете наслаждаться ароматным и аппетитным ужином, который понравится всей семье.
Рецепт этой замечательной запеканки опубликовала на странице в Instagram блогер lilika_cooking.
Ингредиенты:
- 800 г картофеля;
- 4-5 яиц;
- 200 г колбасок;
- 2 средних помидора;
- 3 ст.л сметаны или майонеза;
- зелень;
- соль, перец, приправа к картофелю;
- горсть кукурузы.
Этапы приготовления:
- Картошку нарезаем тоненько, добавляем соль, перец, приправу для картофеля, перемешиваем, выкладываем в форму, ставим запекать при 180 градусах 30 минут.
- К яйцам добавляем соль, майонез или сметану и взбиваем.
- К яичной смеси добавляем сыр, помидоры, зелень, кукурузу и нарезанные колбаски. Перемешиваем.
- Выкладываем смесь на картофель и запекаем еще 15 минут.