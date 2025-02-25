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Быстрый и сытный ужин для всей семьи: рецепт картофельной запеканки с колбасками и овощами

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Готовится очень просто
Готовится очень просто. Фото Instagram/lilika_cooking, коллаж "Телеграф"

Проще не придумаешь: вкусный ужин на каждый день

После тяжелого дня часто хочется чего-нибудь вкусненького и питательного на ужин, но чтобы готовилось быстро и легко. В таком случае можно приготовить сырный крем-суп. Но и картофельная запеканка с колбасками и овощами тоже отлично подойдет.

Готовить запеканку очень просто: нужно только подготовить все ингредиенты, а затем запечь их в духовке. И уже через короткое время вы сможете наслаждаться ароматным и аппетитным ужином, который понравится всей семье.

Рецепт этой замечательной запеканки опубликовала на странице в Instagram блогер lilika_cooking.

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля;
  • 4-5 яиц;
  • 200 г колбасок;
  • 2 средних помидора;
  • 3 ст.л сметаны или майонеза;
  • зелень;
  • соль, перец, приправа к картофелю;
  • горсть кукурузы.

Этапы приготовления:

  1. Картошку нарезаем тоненько, добавляем соль, перец, приправу для картофеля, перемешиваем, выкладываем в форму, ставим запекать при 180 градусах 30 минут.
  2. К яйцам добавляем соль, майонез или сметану и взбиваем.
  3. К яичной смеси добавляем сыр, помидоры, зелень, кукурузу и нарезанные колбаски. Перемешиваем.
  4. Выкладываем смесь на картофель и запекаем еще 15 минут.
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#Рецепты #Картофель #Запеканка #Колбаски #Готовим дома