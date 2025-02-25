Рус

Цю страву з’їдять разом з тарілками: що додати у тушковану капусту для особливого смаку (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Капуста, яка смакує всім
Капуста, яка смакує всім. Фото Freepik

Смачна тушкована капуста з секретними спеціями

Капуста – один з найпопулярніших овочів, який чудово підходить для різноманітних страв. Її можна маринувати, додавати у вареники та пиріжки, або зробити з неї салат. Не менш смачною є тушкована капуста. Вона чудово поєднується з будь-яким м'ясом та рибою, а у піст її можна їсти як самостійну страву.

Ми пропонуємо спробувати приготувати тушковану капусту за рецептом блогерки natalidmytrenko. Завдяки додаванню спецій страва виходить дуже ароматною та смачною.

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна — 1,5-2 кг;
  • Морква — 2 шт;
  • Цибуля — 2 шт;
  • Томатна паста — 2 ст.л;
  • Вода — 100 мл;
  • Сіль, перець — на смак;
  • Сушений часник — 1 ч.л;
  • Копчена паприка — 1 ч.л;
  • Коріандр — 1 ч.л;
  • Лавровий лист;
  • Рослинна олія для обсмажування.

Етапи приготування:

  1. Нарізаємо цибулю кубиками та обсмажуємо на олії. Додаємо натерту моркву.
  2. Як тільки овочі стануть м'якими, додаємо нарізану капусту. Тушкуємо під кришкою на повільному вогні.
  3. Коли капуста вже майже готова, додаємо спеції.
  4. Тушкуємо декілька хвилин, щоб спеції розкрили свій смак та аромат і додаємо розведену у воді томатну пасту. Перемішуємо, додаємо лавровий листочок та тушкуємо до готовності.
Теги:
#Капуста #Пісні страви #Пісні рецепти #Готуємо вдома