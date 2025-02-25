Цю страву з’їдять разом з тарілками: що додати у тушковану капусту для особливого смаку (відео)
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Смачна тушкована капуста з секретними спеціями
Капуста – один з найпопулярніших овочів, який чудово підходить для різноманітних страв. Її можна маринувати, додавати у вареники та пиріжки, або зробити з неї салат. Не менш смачною є тушкована капуста. Вона чудово поєднується з будь-яким м'ясом та рибою, а у піст її можна їсти як самостійну страву.
Ми пропонуємо спробувати приготувати тушковану капусту за рецептом блогерки natalidmytrenko. Завдяки додаванню спецій страва виходить дуже ароматною та смачною.
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна — 1,5-2 кг;
- Морква — 2 шт;
- Цибуля — 2 шт;
- Томатна паста — 2 ст.л;
- Вода — 100 мл;
- Сіль, перець — на смак;
- Сушений часник — 1 ч.л;
- Копчена паприка — 1 ч.л;
- Коріандр — 1 ч.л;
- Лавровий лист;
- Рослинна олія для обсмажування.
Етапи приготування:
- Нарізаємо цибулю кубиками та обсмажуємо на олії. Додаємо натерту моркву.
- Як тільки овочі стануть м'якими, додаємо нарізану капусту. Тушкуємо під кришкою на повільному вогні.
- Коли капуста вже майже готова, додаємо спеції.
- Тушкуємо декілька хвилин, щоб спеції розкрили свій смак та аромат і додаємо розведену у воді томатну пасту. Перемішуємо, додаємо лавровий листочок та тушкуємо до готовності.