Цю страву з’їдять разом з тарілками: що додати у тушковану капусту для особливого смаку (відео)

Смачна тушкована капуста з секретними спеціями

Капуста – один з найпопулярніших овочів, який чудово підходить для різноманітних страв. Її можна маринувати, додавати у вареники та пиріжки, або зробити з неї салат. Не менш смачною є тушкована капуста. Вона чудово поєднується з будь-яким м'ясом та рибою, а у піст її можна їсти як самостійну страву.

Ми пропонуємо спробувати приготувати тушковану капусту за рецептом блогерки natalidmytrenko. Завдяки додаванню спецій страва виходить дуже ароматною та смачною.

Інгредієнти:

Капуста білокачанна — 1,5-2 кг;

Морква — 2 шт;

Цибуля — 2 шт;

Томатна паста — 2 ст.л;

Вода — 100 мл;

Сіль, перець — на смак;

Сушений часник — 1 ч.л;

Копчена паприка — 1 ч.л;

Коріандр — 1 ч.л;

Лавровий лист;

Рослинна олія для обсмажування.

Етапи приготування: