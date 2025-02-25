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Это блюдо съедят вместе с тарелками: что добавить в тушеную капусту для особого вкуса (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Капуста, которая понравится всем
Капуста, которая понравится всем. Фото Freepik

Вкусная тушеная капуста с секретными специями

Капуста – один из самых популярных овощей, отлично подходящий для разнообразных блюд. Ее можно мариновать, добавлять в вареники и пирожки, или сделать из нее салат. Не менее вкусна тушеная капуста. Она отлично сочетается с любым мясом и рыбой, а в пост ее можно есть как самостоятельное блюдо.

Мы предлагаем попробовать приготовить тушеную капусту по рецепту блогерши natalidmytrenko. Благодаря добавлению специй блюдо получается очень ароматным и вкусным.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная — 1,5-2 кг;
  • Морковь – 2 шт;
  • Лук – 2 шт;
  • Томатная паста — 2 ст.л;
  • Вода – 100 мл;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л;
  • Копченая паприка – 1 ч.л;
  • Кориандр – 1 ч.л;
  • Лавровый лист;
  • Растительное масло для обжарки.

Этапы приготовления:

  1. Нарезаем лук кубиками и обжариваем на растительном масле. Добавляем натертую морковь.
  2. Как только овощи станут мягкими, добавляем нарезанную капусту. Тушим под крышкой на медленном огне.
  3. Когда капуста уже почти готова, добавляем специи.
  4. Тушим несколько минут, чтобы специи раскрыли свой вкус и аромат и добавляем разбавленную в воде томатную пасту. Перемешиваем, добавляем лавровый лист и тушим до готовности.
Теги:
#Капуста #Постные блюда #Постные рецепты #Готовим дома