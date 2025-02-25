Это блюдо съедят вместе с тарелками: что добавить в тушеную капусту для особого вкуса (видео)

Вкусная тушеная капуста с секретными специями

Капуста – один из самых популярных овощей, отлично подходящий для разнообразных блюд. Ее можно мариновать, добавлять в вареники и пирожки, или сделать из нее салат. Не менее вкусна тушеная капуста. Она отлично сочетается с любым мясом и рыбой, а в пост ее можно есть как самостоятельное блюдо.

Мы предлагаем попробовать приготовить тушеную капусту по рецепту блогерши natalidmytrenko. Благодаря добавлению специй блюдо получается очень ароматным и вкусным.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 1,5-2 кг;

Морковь – 2 шт;

Лук – 2 шт;

Томатная паста — 2 ст.л;

Вода – 100 мл;

Соль, перец – по вкусу;

Сушеный чеснок – 1 ч.л;

Копченая паприка – 1 ч.л;

Кориандр – 1 ч.л;

Лавровый лист;

Растительное масло для обжарки.

Этапы приготовления: