Это блюдо съедят вместе с тарелками: что добавить в тушеную капусту для особого вкуса (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусная тушеная капуста с секретными специями
Капуста – один из самых популярных овощей, отлично подходящий для разнообразных блюд. Ее можно мариновать, добавлять в вареники и пирожки, или сделать из нее салат. Не менее вкусна тушеная капуста. Она отлично сочетается с любым мясом и рыбой, а в пост ее можно есть как самостоятельное блюдо.
Мы предлагаем попробовать приготовить тушеную капусту по рецепту блогерши natalidmytrenko. Благодаря добавлению специй блюдо получается очень ароматным и вкусным.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 1,5-2 кг;
- Морковь – 2 шт;
- Лук – 2 шт;
- Томатная паста — 2 ст.л;
- Вода – 100 мл;
- Соль, перец – по вкусу;
- Сушеный чеснок – 1 ч.л;
- Копченая паприка – 1 ч.л;
- Кориандр – 1 ч.л;
- Лавровый лист;
- Растительное масло для обжарки.
Этапы приготовления:
- Нарезаем лук кубиками и обжариваем на растительном масле. Добавляем натертую морковь.
- Как только овощи станут мягкими, добавляем нарезанную капусту. Тушим под крышкой на медленном огне.
- Когда капуста уже почти готова, добавляем специи.
- Тушим несколько минут, чтобы специи раскрыли свой вкус и аромат и добавляем разбавленную в воде томатную пасту. Перемешиваем, добавляем лавровый лист и тушим до готовности.