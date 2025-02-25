Варимо ідеальний розсольник: простий рецепт пікантного супу (відео)

З цим рецептом ви легко приготуєте смачний та ароматний суп, який сподобається всій родині

Розсольник – це справжня класика. Страва з насиченим смаком і приємною кислинкою. Його головний секрет – використання розсолу та маринованих огірків, які додають супу особливу пікантність. Завдяки поєднанню м'яса, крупи та овочів розсольник виходить не тільки смачним, а й дуже ситним.

Спробуйте приготувати його за рецептом, яким поділилась блогерка olena.vertepa, і він обов’язково стане улюбленою стравою у вашій родині.

Інгредієнти:

4 курячих гомілки;

0.5 стакана перлової крупи;

1 стакан розсолу з-під маринованих огірків;

1 велика цибуля;

1 велика морква;

5-6 середніх маринованих огірків;

4 середньої картоплі;

зелень.

Етапи приготування: