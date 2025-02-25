Варимо ідеальний розсольник: простий рецепт пікантного супу (відео)
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З цим рецептом ви легко приготуєте смачний та ароматний суп, який сподобається всій родині
Розсольник – це справжня класика. Страва з насиченим смаком і приємною кислинкою. Його головний секрет – використання розсолу та маринованих огірків, які додають супу особливу пікантність. Завдяки поєднанню м'яса, крупи та овочів розсольник виходить не тільки смачним, а й дуже ситним.
Спробуйте приготувати його за рецептом, яким поділилась блогерка olena.vertepa, і він обов’язково стане улюбленою стравою у вашій родині.
Інгредієнти:
- 4 курячих гомілки;
- 0.5 стакана перлової крупи;
- 1 стакан розсолу з-під маринованих огірків;
- 1 велика цибуля;
- 1 велика морква;
- 5-6 середніх маринованих огірків;
- 4 середньої картоплі;
- зелень.
Етапи приготування:
- Відварюємо м'ясо. Коли закипить, прибираємо піну.
- Додаємо перлову крупу, розсіл з огірків та залишаємо варитись.
- Робимо засмажку з цибулі, моркви та натертих огірків.
- Коли перлова крупа майже готова, додаємо овочі.
- Додаємо картоплю і залишаємо варитися до готовності картоплі.