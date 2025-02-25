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Варимо ідеальний розсольник: простий рецепт пікантного супу (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Розсольник – це страва, яка не потребує особливих кулінарних навичок
Розсольник – це страва, яка не потребує особливих кулінарних навичок. Фото 1000.menu

З цим рецептом ви легко приготуєте смачний та ароматний суп, який сподобається всій родині

Розсольник – це справжня класика. Страва з насиченим смаком і приємною кислинкою. Його головний секрет – використання розсолу та маринованих огірків, які додають супу особливу пікантність. Завдяки поєднанню м'яса, крупи та овочів розсольник виходить не тільки смачним, а й дуже ситним.

Спробуйте приготувати його за рецептом, яким поділилась блогерка olena.vertepa, і він обов’язково стане улюбленою стравою у вашій родині.

Інгредієнти:

  • 4 курячих гомілки;
  • 0.5 стакана перлової крупи;
  • 1 стакан розсолу з-під маринованих огірків;
  • 1 велика цибуля;
  • 1 велика морква;
  • 5-6 середніх маринованих огірків;
  • 4 середньої картоплі;
  • зелень.

Етапи приготування:

  1. Відварюємо м'ясо. Коли закипить, прибираємо піну.
  2. Додаємо перлову крупу, розсіл з огірків та залишаємо варитись.
  3. Робимо засмажку з цибулі, моркви та натертих огірків.
  4. Коли перлова крупа майже готова, додаємо овочі.
  5. Додаємо картоплю і залишаємо варитися до готовності картоплі.
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#Рецепти #Супи #Перші страви #Розсольник