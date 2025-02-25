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Варим идеальный рассольник: простой рецепт пикантного супа (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Рассольник – это блюдо, не требующее особых кулинарных навыков
Рассольник – это блюдо, не требующее особых кулинарных навыков. Фото 1000.menu

С этим рецептом вы легко приготовите вкусный и ароматный суп, который понравится всей семье

Рассольник – это настоящая классика. Блюдо с насыщенным вкусом и приятной кислинкой. Его главный секрет – использование рассола и маринованных огурцов, придающих супу особую пикантность. Благодаря сочетанию мяса, крупы и овощей рассольник получается не только вкусным, но и очень сытным.

Попробуйте приготовить его по рецепту, которым поделилась блогерша olena.vertepa, и он обязательно станет любимым блюдом в вашей семье.

Ингредиенты:

  • 4 куриных голени;
  • 0.5 стакана перловой крупы;
  • 1 стакан рассола из-под маринованных огурцов;
  • 1 большая луковица;
  • 1 большая морковь;
  • 5-6 средних маринованных огурцов;
  • 4 средних картофелины;
  • зелень.

Этапы приготовления:

  1. Отвариваем мясо. Когда закипит, убираем пену.
  2. Добавляем перловку, рассол из огурцов и оставляем вариться.
  3. Делаем зажарку из лука, моркови и натертых огурцов.
  4. Когда перловая крупа будет почти готова, добавляем овощи.
  5. Добавляем картофель и оставляем вариться до готовности картофеля.
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#Рецепты #Супы #Первые блюда #Рассольник