Варим идеальный рассольник: простой рецепт пикантного супа (видео)
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С этим рецептом вы легко приготовите вкусный и ароматный суп, который понравится всей семье
Рассольник – это настоящая классика. Блюдо с насыщенным вкусом и приятной кислинкой. Его главный секрет – использование рассола и маринованных огурцов, придающих супу особую пикантность. Благодаря сочетанию мяса, крупы и овощей рассольник получается не только вкусным, но и очень сытным.
Попробуйте приготовить его по рецепту, которым поделилась блогерша olena.vertepa, и он обязательно станет любимым блюдом в вашей семье.
Ингредиенты:
- 4 куриных голени;
- 0.5 стакана перловой крупы;
- 1 стакан рассола из-под маринованных огурцов;
- 1 большая луковица;
- 1 большая морковь;
- 5-6 средних маринованных огурцов;
- 4 средних картофелины;
- зелень.
Этапы приготовления:
- Отвариваем мясо. Когда закипит, убираем пену.
- Добавляем перловку, рассол из огурцов и оставляем вариться.
- Делаем зажарку из лука, моркови и натертых огурцов.
- Когда перловая крупа будет почти готова, добавляем овощи.
- Добавляем картофель и оставляем вариться до готовности картофеля.