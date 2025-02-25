Варим идеальный рассольник: простой рецепт пикантного супа (видео)

С этим рецептом вы легко приготовите вкусный и ароматный суп, который понравится всей семье

Рассольник – это настоящая классика. Блюдо с насыщенным вкусом и приятной кислинкой. Его главный секрет – использование рассола и маринованных огурцов, придающих супу особую пикантность. Благодаря сочетанию мяса, крупы и овощей рассольник получается не только вкусным, но и очень сытным.

Попробуйте приготовить его по рецепту, которым поделилась блогерша olena.vertepa, и он обязательно станет любимым блюдом в вашей семье.

Ингредиенты:

4 куриных голени;

0.5 стакана перловой крупы;

1 стакан рассола из-под маринованных огурцов;

1 большая луковица;

1 большая морковь;

5-6 средних маринованных огурцов;

4 средних картофелины;

зелень.

Этапы приготовления: