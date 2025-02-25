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Так млинці ви ще не готували: виходять краще за будь-який торт (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Налисники з яблуками
Налисники з яблуками. Фото Скріншот Instagram/nata.cooking

Ці налисники з яблуками стануть справжньою окрасою будь-якого столу

На Масляну столи традиційно ломляться від різноманітних млинців. Раніше ми вже розповідали, як приготувати тоненькі млинці, які не прилипатимуть до сковорідки.

Також ми пропонуємо приготувати на Масляну млинці з яблучною начинкою. Поєднання тонких млинців і пряної начинки з кориці та яблук сподобається як дітям, так і дорослим.

Рецептом поділилась блогерка Nata.cooking.

Тісто:

  • 2 яйця;
  • 500 мл молока (або 400 мл молока і 100 мл окропу);
  • 2 ст.л цукру;
  • дрібка солі;
  • 180 г борошна;
  • 30 мл олії/вершкового масла;
  • 1 ст.л маку (за бажанням).

Начинка:

  • 700 г яблук;
  • 3-4 ст.л цукру;
  • 1 ст.л кориці;
  • 30-50 г вершкового масла;
  • 50 г масла для змащування налисників у формі.

Етапи приготування:

  1. Для млинців до яєць додаємо цукор, сіль, половину від загальної кількості молока, всипаємо борошно і замішуємо густе однорідне тісто.
  2. Вливаємо решту молока (якщо окріп, то вводимо його постійно помішуючи тісто). В кінці додаємо мак та олію або розтоплене масло.
  3. Даємо тісту відпочити мінімум 10-15 хвилин і смажимо млинці.
  4. Для начинки яблука нарізаємо дрібним кубиком (можна натерти на тертці), на пательні розтоплюємо масло, додаємо яблука, цукор та корицю і тушкуємо до мʼякості 5-10 хвилин.
  5. Кожен млинець ділимо на 4 однакових частини, на край викладаємо по 1 ч.л. начинки та закручуємо налисники.
  6. Складаємо налисники у форму, кожен шар обов’язково перекладаючи вершковим маслом та відправляємо в духовку.
  7. Запікаємо на температурі 180-200 градусів приблизно 30 хвилин.
  8. Подавати можна з медом, горіхами, морозивом або сметаною.
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#Рецепти #Яблука #Млинці #Готуємо вдома