Так млинці ви ще не готували: виходять краще за будь-який торт (відео)

Ці налисники з яблуками стануть справжньою окрасою будь-якого столу

На Масляну столи традиційно ломляться від різноманітних млинців. Раніше ми вже розповідали, як приготувати тоненькі млинці, які не прилипатимуть до сковорідки.

Також ми пропонуємо приготувати на Масляну млинці з яблучною начинкою. Поєднання тонких млинців і пряної начинки з кориці та яблук сподобається як дітям, так і дорослим.

Рецептом поділилась блогерка Nata.cooking.

Тісто:

2 яйця;

500 мл молока (або 400 мл молока і 100 мл окропу);

2 ст.л цукру;

дрібка солі;

180 г борошна;

30 мл олії/вершкового масла;

1 ст.л маку (за бажанням).

Начинка:

700 г яблук;

3-4 ст.л цукру;

1 ст.л кориці;

30-50 г вершкового масла;

50 г масла для змащування налисників у формі.

Етапи приготування: