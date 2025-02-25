Так млинці ви ще не готували: виходять краще за будь-який торт (відео)
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Ці налисники з яблуками стануть справжньою окрасою будь-якого столу
На Масляну столи традиційно ломляться від різноманітних млинців. Раніше ми вже розповідали, як приготувати тоненькі млинці, які не прилипатимуть до сковорідки.
Також ми пропонуємо приготувати на Масляну млинці з яблучною начинкою. Поєднання тонких млинців і пряної начинки з кориці та яблук сподобається як дітям, так і дорослим.
Рецептом поділилась блогерка Nata.cooking.
Тісто:
- 2 яйця;
- 500 мл молока (або 400 мл молока і 100 мл окропу);
- 2 ст.л цукру;
- дрібка солі;
- 180 г борошна;
- 30 мл олії/вершкового масла;
- 1 ст.л маку (за бажанням).
Начинка:
- 700 г яблук;
- 3-4 ст.л цукру;
- 1 ст.л кориці;
- 30-50 г вершкового масла;
- 50 г масла для змащування налисників у формі.
Етапи приготування:
- Для млинців до яєць додаємо цукор, сіль, половину від загальної кількості молока, всипаємо борошно і замішуємо густе однорідне тісто.
- Вливаємо решту молока (якщо окріп, то вводимо його постійно помішуючи тісто). В кінці додаємо мак та олію або розтоплене масло.
- Даємо тісту відпочити мінімум 10-15 хвилин і смажимо млинці.
- Для начинки яблука нарізаємо дрібним кубиком (можна натерти на тертці), на пательні розтоплюємо масло, додаємо яблука, цукор та корицю і тушкуємо до мʼякості 5-10 хвилин.
- Кожен млинець ділимо на 4 однакових частини, на край викладаємо по 1 ч.л. начинки та закручуємо налисники.
- Складаємо налисники у форму, кожен шар обов’язково перекладаючи вершковим маслом та відправляємо в духовку.
- Запікаємо на температурі 180-200 градусів приблизно 30 хвилин.
- Подавати можна з медом, горіхами, морозивом або сметаною.